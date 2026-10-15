Само за 6 седмици Русия е построила нова голяма база за дронове

Русия е на финалния стадий от изграждането на нова голяма база за изстрелване на дронове в Ростовска област, близо до границата с Украйна. Това се потвърждава от анализ на сателитни изображения от Ройтерс и експерти по отбрана. Според изображения от Planet Labs и Airbus, на мястото, където на 31 август е имало пусто поле, сега се издига съоръжение с размерите на приблизително 0,9 квадратни километра, което се равнява на 126 футболни игрища. Строителството е отнело само шест седмици.

Това е напълно функционираща логистична и оперативна военна база, която се намира на около 3,5 километра от руската авиобаза Милерово, където е дислоциран 31-ви гвардейски изтребителен авиационен полк на Русия. Близостта й до границата с Украйна ще позволи на руснаците да съкратят драстично времето за полет на дроновете тип "Геран" до източните, южните и централните региони на Украйна.

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Според DroneSec, новата площадка за изстрелване вероятно е в обсега на руските системи за противовъздушна отбрана, разположени във въздушната база, което затруднява Украйна да удари новото съоръжение.

Russia has nearly finished building a major new base for launching jet-powered drones, completing most of the work in just six weeks, in the latest expansion of its attack capability close to Ukraine https://t.co/JnW2hi8s9j https://t.co/XSVfBF91u4 — Reuters (@Reuters) October 15, 2026