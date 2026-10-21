Само за часове: Русия загуби два военни самолета Су-30СМ

Русия е изгубила още един военен самолет Су-30СМ. Това съобщават известни Z-блогъри. За момента няма подробности къде и при какви обстоятелства е станал инцидентът. Информацията се уточнява, но за момента има данни, че и двамата пилоти са загинали.

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Това е второто съобщение за разбил се Су-30СМ само за часове. Първият изтребител изчезна от радарите в 12:53 в Калининградска област, съобщиха медии. Според „РЕН ТВ“, машината се е разбила в Черняховския район — между населените места Тимофеевка и Зелен Бор. Според данните на телевизионния канал двамата пилоти са успели да се катапултират и са били хоспитализирани с наранявания.

Какво представлява Су-30?

Су-30 е двуместен многоцелеви изтребител. Предназначен е да изпълнява бойни задачи за унищожаване на въздушни и наземни цели, основно радари. По класификацията на НАТО е известен под наименованието Flanker-C.

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Изтребителят може да изпълнява задачи както самостоятелно, така и групово с други самолети през деня и нощта, в леки и тежки метеорологични условия. Разработен е от руската компания ОКБ Сухой от конструктора Михаил Петрович Симонов. Су-30 е наследник на Су-27УБ.

Су-30 се произвежда от 2 корпорации – КнААПО и Иркут. КнААПО са отговорни за производството на Су-30МКК и Су-30МК2, а Иркут за Су-30МКИ и Су-30СМ.