Сделката между Тръмп и Путин за дизела провали мирния процес, мирът беше съвсем близко: Петър Павел

Примирието между Русия и Украйна е било "много близо"“, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп не се намеси и не отмени санкциите върху руския дизел. Това каза чешкият президент Петър Павел в интервю за Politico. Координираните санкции на САЩ и Европа срещу руския петрол, срещу други индустрии и срещу руските олигарси бяха поставили Русия "в трудно положение" и тя наистина изпитваше огромен натиск. И това бе така до момента, в който Тръмп не обяви през октомври сделката си с Путин за доставка на стотици хиляди тонове дизелово гориво от Русия. Точно това даде шанс на Путин "да си поеме дъх", каза Петър Павел.

"Сега ще бъде много по-трудно. Русия използва този импулс, за да излезе изпод натиска, и това бе един вид морален тласък за тях", каза чешкият президент в интервюто.

В същото време Павел подкрепи украинския президент Володимир Зеленски, който отново бе подложен на остри критики от страна на Тръмп. "Вярвам, че президентът Зеленски и цяла Украйна са жертви на конфликта. Следователно аз вероятно съм последният, който ще обвини Украйна за конфликта. Украйна не е нападнала Русия. Украйна не е заплашвала Русия", каза той.

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За отношението на Тръмп към Путин той заяви:

"До известна степен той може да е привлечен от Владимир Путин като авторитетен лидер, но не мисля, че президентът Тръмп гледа на това от гледна точка на борба между демокрацията и автокрацията, а го разглежда просто от гледна точка на икономическия просперитет на Съединените щати".

Павел все още е предпазлив да нарече политиката на Тръмп спрямо Украйна "предателство".

"Все още не знам дали това може да се нарече предателство, но бих го нарекъл грешка." "Защото... това сега дава на Русия нова надежда: нова надежда, че могат да игнорират Европа, могат да игнорират Украйна, могат да се съсредоточат върху постигането на споразумение със Съединените щати, потенциално с Китай, и да организират всичко според своите приоритети и стратегии. Вярвам, че това очевидно противоречи на нашите интереси в Европа", каза той.

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Дали Европа ще поддържа отново икономически отношения с Русия както преди? "Ако един ден Русия стане страна, която уважава суверенитета и границите на други страни, тогава защо да не поддържа нормални бизнес отношения с такава страна? Но Русия все още не е достигнала това ниво", бе категоричен той.