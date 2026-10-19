Сенчестият флот на Русия с нов трик: Как танкерите "изчезват" пред очите на света

Изглежда, че руските кораби са намерили нов начин за заблуда и заобикаляне на западните санкции, като фалшифицират данните за местонахождението си, за да скрият маршрутите си и да изглежда сякаш са на две места едновременно. Това се прилага координирано, което показва, че Русия е поела цялостния контрол върху тях, за да ги защити от атака, пише в материал на The ​​Financial Times.

Според Оли Балингер, експерт по проследяване на руския сенчест флот в University College London, най-малко 12 санкционирани танкера изглежда са използвали идентични устройства за предаване на фалшиви координати, когато в действитеност корабите са били на стотици мили от определените им местоположения.

През последните няколко месеца шест танкера едновременно са предавали данни за местоположението си по две автоматични идентификационни системи (AIS), създавайки впечатление, че корабите са на две места едновременно, казва Балингер.

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Двойното позициониране, наблюдавано от Балингер, особено добре се е наблюдавало, когато танкерите са излизали от Черно море през Босфора, където турските власти изискват от корабите да предават координатите си. В тези моменти корабите за кратко са активирали истинската си AIS система, като едновременно с това са предавали втора, "замразена" позиция близо до устието на Босфора, за да избегнат атака.

Например, на 27 август руският петролен танкер "Пироп" е предал координати близо до Босфора, като едновременно с това е съобщил, че е на около 800 км разстояние, край бреговете на Турция.

За това, че корабите са оборудвани с идентични устройства, работещи с един и същ софтуер, сочи и повтарянето на идентични координати за местоположение – за разлика от обикновените кораби, чиито координати се променят леко, докато се движат, както и това, че всички доклади за местоположение са били замразени едновременно: 08:13 UTC.

Очевидното използване на идентични устройства на множество кораби е изключително необичайно, се посочва в статията.

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Над 80 танкера, наблюдавани в Черно море, са сменили флага си на руски между юли и септември тази година, което означава, че сега са обект на морските разпоредби на Москва, казва старши анализаторът на Windward Мишел Вийзе Бокман. Според него това е ясен знак, че Русия затяга контрола си върху корабоплаването след санкциите, наложени от европейски и британски регулатори на близо 700 танкера, превозващи петрол и газ от Руската федерация.

Windward изчислява, че руският сенчест флот включва 1229 кораба, като над 75% от тях са обект на санкции от страна на САЩ, Великобритания или ЕС.

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