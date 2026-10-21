Севернокорейски "роби" правят руските дронове, които избиват безспирно цивилни в Украйна

До 12 000 севернокорейци работят в момента в руския икономически комплекс "Алабуга", където се сглобяват модификации на руските далекобойни дронове (клас "Геран"), базирани на иранския модел "Шахед". Според доклад на CSIS и Института "Джордж У. Буш", те печелят около 2,50 долара на час, а режимът на севернокорейския диктатор и тиранин Ким Чен Ун взема 70–90% от заплатите им.

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Още данни - "Алабуга" набира млади жени от страни в неравностойно положение и конфискува паспортите им. Руски тийнейджъри на възраст до 15 години също се набират под прикритието на образователни стажове.

Комплексът произвежда повече от 5500 дрона на месец. Очаква се работната му сила да нарасне от около 1000 на 40 000 служители. Вече имаше данни и, че комплексът се разширява със съоръжения под земята. А около 80% от критичната електроника, използвана в руските дронове, е с китайски произход.

Авторите на доклада призовават САЩ да наложат санкции на компании и образователни институции, занимаващи се с набиране на работници, и да създадат международна разследваща група чрез ООН.

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