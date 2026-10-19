Шестима загинали, сред тях бебе, майка му и 11-годишно момиче, след руска атака срещу парк в Харковска област

Две момичета на 1 и 11 години, три жени и един мъж загинаха при удар на руски дрон по парк в Нова Водолага, Харковска област, съобщиха властите „Според уточнените данни в Нова Водолага са загинали две деца и четирима възрастни. Сред загиналите са: жени на 28, 34 и 36 години, мъж на около 40 години, както и момичета на 11 и 1 година. Към момента има 15 ранени, от които 7 деца. На всички се оказва медицинска помощ“, — написа в Telegram канала си ръководителят на Харковската областна администрация Олег Синегубов.

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Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че руският „Шахед“ е ударил „практически хора — в парка до обикновено кафене“. „Шестима души загинаха, сред тях и деца. Едно момиченце беше убито в количката си. Казваше се Ангелина, беше на малко повече от една година, родена през август 2025 г... Майка ѝ се казваше Инна, тя почина в болницата... Другото загинало момиче беше на 11 години. Изказвам съболезнования на близките и роднините“, съобщи той. В профила си във Facebook Зеленски придружи публикацията с ужасяваща снимка на дете в зимен гащеризон, седящо в детска количка, с глава, наклонена настрани.

Kharkiv, fucking hell. Nova Vodolaha, local park, Russian "Geran-3" (modernized "Shahed"). 6 killed, 3 of them children. Now every child's blood is on the hands of Trump. https://t.co/XfzPDSpuQQ — ToBeOr (Быть Или) (@ToBeOrOfficial) October 19, 2026

Зеленски отново подчерта, че Украйна се нуждае от противовъздушна отбрана, и призова санкциите срещу Русия да не бъдат отменяни, „докато убийствата не спрат“. „Необходима е защита на живота. Украйна се нуждае от противовъздушна отбрана. Не може да се мисли за пари с Русия, докато тя продължава безсмислената си война. Молим да не се отменят санкциите срещу Русия, докато убийствата не спрат. Молим Америка да бъде силна, молим да се приложи законът на Линдзи Греъм. Молим Европа да продължи да ни подкрепя“, заяви украинският президент.

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