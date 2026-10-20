Щетите от погромите във Франция са 1,2 млрд. евро дотук (СНИМКИ)

Щетите за застрахователите от палежите, разграбените магазини и други последствия от безредиците във Франция се оценяват на между 1,0 и 1,2 милиарда евро само до момента (при условие че няма нова ескалация от насилие). Това сочи доклад на глобалната рейтингова и аналитична агенция Morningstar DBRS. Пораженията засегнаха множество частни бизнеси, магазини от луксозния сектор, общинска инфраструктура и автомобили, което доведе до рязък скок в подадените застрахователни претенции.

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Въпреки че сумата е значителна, застрахователната индустрия във Франция разполага с достатъчно капиталови резерви и механизми за презастраховане (включително държавно подкрепени схеми като GAREAT за покриване на риска от социални размирици). Поради това събитието се разглежда като пасив, който ще засегне рентабилността и финансовите резултати на компаниите за текущата година, но няма да застраши тяхната капиталова стабилност или платежоспособност, коментират експерти.

Припомняме, че безредиците обхванаха ключови градове, включително Париж, и заради това бяха въведени полицейски часове.

Във Франция се обмисля извънредно положение. Разграбиха магазини на Louis Vuitton и Dior

Както писахме, огромна част от участниците в погромите са видимо от мигрантски произход или от пропалестински и крайнолеви групировки. Един такъв крайноляв активист е идентифициран като заподозрян в палежа на кметството на Лимож на 17 октомври, съобщи Le Figaro.

France may classify the arson attack on Limoges town hall as terrorism French Justice Minister Gérald Darmanin said the authorities are considering the possibility. The suspected arsonist is linked to left-wing radicals. — NEXTA (@nexta_tv) October 20, 2026

Той вече е бил в S-списъка (лица, наблюдавани от френските служби за сигурност).