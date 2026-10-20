Кабинетът "Радев":

Щетите от погромите във Франция са 1,2 млрд. евро дотук (СНИМКИ)

20 октомври 2026, 18:08 часа 1167 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Щетите от погромите във Франция са 1,2 млрд. евро дотук (СНИМКИ)

Щетите за застрахователите от палежите, разграбените магазини и други последствия от безредиците във Франция се оценяват на между 1,0 и 1,2 милиарда евро само до момента (при условие че няма нова ескалация от насилие). Това сочи доклад на глобалната рейтингова и аналитична агенция Morningstar DBRS. Пораженията засегнаха множество частни бизнеси, магазини от луксозния сектор, общинска инфраструктура и автомобили, което доведе до рязък скок в подадените застрахователни претенции.

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Въпреки че сумата е значителна, застрахователната индустрия във Франция разполага с достатъчно капиталови резерви и механизми за презастраховане (включително държавно подкрепени схеми като GAREAT за покриване на риска от социални размирици). Поради това събитието се разглежда като пасив, който ще засегне рентабилността и финансовите резултати на компаниите за текущата година, но няма да застраши тяхната капиталова стабилност или платежоспособност, коментират експерти. 

Припомняме, че безредиците обхванаха ключови градове, включително Париж, и заради това бяха въведени полицейски часове.

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Както писахме, огромна част от участниците в погромите са видимо от мигрантски произход или от пропалестински и крайнолеви групировки. Един такъв крайноляв активист е идентифициран като заподозрян в палежа на кметството на Лимож на 17 октомври, съобщи Le Figaro.

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Той вече е бил в S-списъка (лица, наблюдавани от френските служби за сигурност). 

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Франция застраховки застрахователи ученически протести
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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