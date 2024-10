Щолц обяви военен пакет от над 1 млрд. евро за Украйна пред Зеленски

Германия ще предостави пакети от помощи в размер на 1,4 милиарда евро за отбрана на Украйна до края на годината и още 4 милиарда през 2025 г. Това съобщи канцлерът Олаф Шолц на съвместен брифинг с украинския президент Володимир Зеленски преди разговора им в Берлин.

„До края на годината, с подкрепата на нашите партньори от Белгия, Дания и Норвегия, ще предоставим на Украйна още един пакет на стойност 1,4 млрд. евро“, подчерта Шолц.

Той ще включва системи за противовъздушна отбрана IRIS-T и Skynex, зенитни установки Gepard, самоходни артилерийски установки, бронирани машини, бойни дронове, радари и боеприпаси.

„И през следващата година ще продължим военната подкрепа за Украйна - вече сме предвидили 4 млрд. евро в бюджета си. Това е пряка двустранна военна помощ“, заяви Шолц. Всъщност това е двоен спад спрямо 2024 г., когато страната отпусна общо 8 милиарда евро: Германия възнамерява да намали двойно военната помощ за Украйна през 2025 г.

Снимка: Getty Images

Германският канцлер съобщи също, че страните от Г-7 ще предоставят на Украйна допълнителни 50 млрд. евро под формата на заеми през тази година в съответствие с решението на срещата на върха на Г-7 в Пулия. Става въпрос за заем, обезпечен с печалбите от замразените руски активи. Наскоро Унгария блокира подобна инициатива на ЕС - за кредит от 35 милиарда евро: Унгария блокира 35 млрд. евро заем от ЕС за Украйна - не ѝ хареса правило за руските санкции.

Германия вече е предоставила на Украйна нов цялостен пакет военна помощ на стойност 600 милиона евро, отбеляза още Шолц. Тази помощ включва петата система за противовъздушна отбрана IRIS-T SLM, бойни машини на пехотата, танкове, гаубици, боеприпаси и безпилотни летателни апарати.

Канцлерът изтъкна, че предоставянето на военна помощ на Украйна продължава и че системите за противовъздушна отбрана остават основен елемент в нея. „Наскоро отпуснахме допълнителни 170 млн. евро за бързо отстраняване на най-тежките щети и възстановяване на топлоснабдяването и електроснабдяването“, добави Щолц.

„Това е ясен сигнал към Путин. Играта на време няма да доведе до нищо! Ние ще продължим да подкрепяме Украйна“, подчерта той, цитиран от УНИАН.

❗️BREAKING:



Scholz announces a new €1.4 billion aid package for Ukraine during meeting with Zelenskyy.



It will be formed with the support of Belgium, Denmark and Norway and will be delivered by the end of the year.



The package will include air defense systems, self-propelled… pic.twitter.com/Gyz79vksks