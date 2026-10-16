Щом искаме да ядем спокойно кроасани и да пием кафе в Европа - трябва да подкрепим Украйна (ВИДЕО)

Латвийският премиер Андрис Кулбергс заяви днес, че ако Европа иска да яде кроасани, да пие кафе и да не мисли за заплахи - трябва да подкрепи Украйна, предаде британското издание The Guardian. С тази логика той обясни залозите за Украйна по директен и практичен начин. „Това е супер важен момент, защото - ако искаме комфорт в Европа и да можем да ядем кроасан, да пием кафе сутрин и да не мислим за заплахите, тогава трябва да подкрепим Украйна", категоричен е ндрис Кулбергс.
“If we want comfort in Europe-eat 🥐, drink ☕ in the morning and don't think about threats-we have to support #Ukraine🇺🇦. If we don't, then it's on our hands. Then it's at the expense of the lives of Ukrainians”. ⏯️ Watch doorstep by 🇱🇻 PM @AndrisKulbergs ahead of #EUCO 2️⃣Day⤵️ https://t.co/1SV46pnJg6— Latvia in EU 🇱🇻🇪🇺 (@LVinEU) October 16, 2026
Как да подкрепим Украйна: Като пием една бира по-малко на година
Днешната му изява преди Европейския съвет за 22-ия пакет санкции срещу Русия е продължение на вчерашното му практично предложение как да подкрепим Украйна.
"Подкрепата за Украйна е въпрос на пари. За един европеец обаче това се равнява само на една бира по-малко на година - това съвсем не е много, можем да си го позволим", обясни вчера Кулбергс. ОЩЕ: Можем да си позволим по 1 бира по-малко на година, за да подкрепим Украйна