Ударени кораби край България:

Щом искаме да ядем спокойно кроасани и да пием кафе в Европа - трябва да подкрепим Украйна (ВИДЕО)

16 октомври 2026, 13:05 часа 1363 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Щом искаме да ядем спокойно кроасани и да пием кафе в Европа - трябва да подкрепим Украйна (ВИДЕО)

Латвийският премиер Андрис Кулбергс заяви днес, че ако Европа иска да яде кроасани, да пие кафе и да не мисли за заплахи - трябва да подкрепи Украйна, предаде британското издание The Guardian. С тази логика той обясни залозите за Украйна по директен и практичен начин. „Това е супер важен момент, защото - ако искаме комфорт в Европа и да можем да ядем кроасан, да пием кафе сутрин и да не мислим за заплахите, тогава трябва да подкрепим Украйна", категоричен е ндрис Кулбергс.

Как да подкрепим Украйна: Като пием една бира по-малко на година

Днешната му изява преди Европейския съвет за 22-ия пакет санкции срещу Русия е продължение на вчерашното му практично предложение как да подкрепим Украйна. 

"Подкрепата за Украйна е въпрос на пари. За един европеец обаче това се равнява само на една бира по-малко на година - това съвсем не е много, можем да си го позволим", обясни вчера Кулбергс.  ОЩЕ: Можем да си позволим по 1 бира по-малко на година, за да подкрепим Украйна

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Латвия кафе кроасани война Украйна санкции Русия помощ за Украйна Андрис Кулбергс
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес