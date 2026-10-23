Сицилия беше разтърсена от серия от земетресения (ВИДЕО)

Италианският остров Сицилия днес беше разтърсен от серия от земетресения, които разтревожиха местното население, предаде АНСА, цитирана от БТА. Най-силното от тях беше с магнитуд 5 и с епицентър в южната част на Тиренско море, северозападно от Еолийските острови. То разтърси района по обед местно време.

We just had an earthquake in Sicily #earthquake in Sicily. #Big jolt #terremoto #Bagheria https://t.co/PXP2uruZ52 — Joseph Frascati (@joey_frascati) October 23, 2026

Засега няма данни за пострадали и материални щети. В Палермо като предпазна мярка бяха затворени училища и университети.