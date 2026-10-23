Ударени кораби край България:

Сицилия беше разтърсена от серия от земетресения (ВИДЕО)

23 октомври 2026, 21:34 часа 582 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay/Tumisu
Сицилия беше разтърсена от серия от земетресения (ВИДЕО)

Италианският остров Сицилия днес беше разтърсен от серия от земетресения, които разтревожиха местното население, предаде АНСА, цитирана от БТА. Най-силното от тях беше с магнитуд 5 и с епицентър в южната част на Тиренско море, северозападно от Еолийските острови. То разтърси района по обед местно време.

Засега няма данни за пострадали и материални щети. В Палермо като предпазна мярка бяха затворени училища и университети.

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Италия Сицилия трус земетресение
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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