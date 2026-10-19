След изборите: Цените скочиха, уволняват недоволните в Русия

След изборите за Държавна дума в Русия през септември, двама служителки на хранителната верига „Пятерочка“ в Сочи направиха видеоклип, показващ нови етикети с цени. Видеото събра милиони гледания и създателите му загубиха работата си. Междувременно жители на руските региони споделят истории за това как са принудени да намалят разходите си за хранителни стоки и да се откажат от обичайните си покупки. Сибирь. Реалии съобщава за драматичното увеличение на цените и официалната статистика.

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Покачването

На 21 септември 2026 г., денят след изборите за Държавна дума, две служители на „Пятерочка“ в Сочи – 36-годишната Светлана Ижиленко и 27-годишната Алиса Куняшова – публикуваха видеоклип, на който сменят етикетите с цени в магазина. „Изборите свършиха и цените се повишиха“, казва една от служителките пред камерата. Видеото показва как напитка Мохито се покачва в цената от 82,99 на 109,99 рубли, двулитрова бутилка квас от 154,99 на 199,99 рубли и лимонада Черноголовка от 109,99 на 129,99 рубли. Увеличението на цената на тези артикули варира от приблизително 18% до 33%.

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В първото видео жените не посочват магазина, в който работят. Видеото обаче бързо става вирусно в социалните мрежи. До средата на октомври то е събрало милиони гледания и стотици хиляди харесвания. В коментарите потребителите започват да споделят собствените си наблюдения за покачващите се цени на храните. Десет дни след публикуването на видеото жените са уволнени.

Изборите и цените

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Изборите за Държавната дума се проведоха от 18 до 20 септември. Според окончателните резултати, „Единна Русия“ спечели 349 от 450-те места, запазвайки конституционното си мнозинство. Малко след гласуването руските власти обявиха нови мерки, увеличаващи финансовата тежест върху гражданите. По-конкретно, на 24 септември Министерството на финансите предложи разширяване на петстепенната скала за данък върху доходите на физическите лица, със ставки от 13% до 22%, до пасивни доходи – лихви по банкови депозити, дивиденти, доходи от сделки с ценни книжа и продажби на имоти. Съответният законопроект беше внесен в Държавната дума на 30 септември. В същото време жителите в цяла Русия започнаха да се оплакват от промените в цените в хранителните магазини.

„Цените се повишиха навсякъде... Всички спестяваме сега“, казва пенсионерът Владимир Иванович, който се е преместил от Анадир в Иркутска област. „Най-тъжното е, че най-бедните, работещите в държавния сектор, получиха своите 30 сребърника, нищожните 500 рубли за своя вот, а след това отидоха до магазина и ето - те били , за хранителни стоки.“

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Елена от Иркутск, която отглежда две деца в училищна възраст, казва, че разходите ѝ за основни хранителни стоки са се увеличили значително напоследък:„Колбасите поскъпнаха средно с 8%. Захарта беше 65 рубли, сега е 84! Поскъпна с една трета! А брашното: беше 36-45 рубли, сега е 84! Това е почти 100%, някъде 86%! Но имаше и увеличение в началото на есента. Изборите минаха и изведнъж цената се удвои. Честно казано, вече ме е страх да ходя до магазина; страх ме е да оставя половината си заплата там“, признава Елена.

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Пенсионери от Новосибирск споделят, че са започнали да избират магазини не въз основа на удобството, а на цената на стоките от първа необходимост. Една от интервюираните от Сибирь. Реалии коментира, че редовно е ходела до най-близкия супермаркет със съпруга си, но сега предпочита да търси по-евтини варианти.

Официалната статистика

Официалната статистика потвърждава покачващи се цени на редица продукти, въпреки че данните ѝ се различават значително от потребителските оценки. Според Росстат, през септември 2026 г. цените на хранителните продукти като цяло са останали практически непроменени в сравнение с август. Цените на хранителните продукти, с изключение на плодовете и зеленчуците, обаче са се увеличили с 0,56%. Тази разлика се обяснява отчасти със сезонния спад в цените на плодовете и зеленчуците. Картофите поевтиняха с 13,1% през септември, зелето с 12,7%, морковите с 12%, а ябълките с 8,6%. В същото време цените на други стоки, включително стоки от първа необходимост, са увеличени.

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Според Росстат, през септември яйцата са се повишили в цената с 8,6%; елдата с 3,3%; просото с 2,1%; пилешкото месо с 1,4%; свинското месо с 1%; слънчогледовото олио с 1,1%. В началото на октомври цената на редица продукти продължи да се покачва. През седмицата от 29 септември до 5 октомври яйцата са се повишили с още 2,2%, елдата с 1%, а варените колбаси с 0,6%. Следващата седмица, от 6 до 12 октомври, яйцата са се повишили в цената с още 2,4%, докато пилешкото месо и замразената риба са се повишили с 0,5%. В същото време някои стоки са поевтинели. Например, според официални данни, захарта е поевтиняла с 1,8% през септември и е продължила да поевтинява през първите две седмици на октомври.

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Като цяло, потребителските цени в Русия са се увеличили с 0,35% през септември и с още 1,01% през първите 12 дни на октомври. Не цените на хранителните продукти обаче са изиграли съществена роля за инфлацията през октомври, а по-скоро увеличението на цените на комуналните услуги. Според Росстат, през първата седмица на октомври цените на водоснабдяването са се увеличили средно със 17,1%, на студената вода с 15,3%, на топлата вода с 14,2%, на отоплението с 12,7% и на електричеството с 12%.

За руските семейства това означава допълнителна тежест за бюджета, дори ако цените на определени продукти останат непроменени. Увеличението на цените на комуналните услуги от 1 октомври беше планирано още за ноември 2025 г. След изборите обаче, на 24 септември, премиерът Михаил Мишустин подписа заповед за увеличаване на средните индекси на растеж на цените на комуналните услуги, определени за 2026 г. в шест региона. По-специално, за Кузбас показателят е увеличен от 12 на 19,8%, за Якутия – от 15 на 18,9%, за Краснодарски край – от 9,6 на 13,7%.

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