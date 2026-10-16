ФСБ представи на руския диктатор Владимир Путин обезпокоителен доклад за гневните ветерани от войната Украйна след последните избори. Според източници на телеграм-каналът "Дневник Разведчика", специалистите на агенцията първо са предали констатациите на ръководителят на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) Александър Бортников, който след това е представил документа на бюрото на президента. Основното оплакване на местно ниво е, че обещаното широко включване на ветерани в управлението в крайна сметка се е оказало строго филтрирано.

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Разминаванията

Разминаванията в числата в различни официални документи само са добавили масло в огъня. Централната избирателна комисия е преброила 46 участници във войната в Украйна и ветерани в новата Дума, докато Володин, няколко дни по-късно, е посочил 48. В нощта след гласуването, „Единна Русия“ обяви, че 86 ветерани са спечелили места, само за да коригира бързо числото на 49. В документа се отбелязва, че спечелилите места са предимно хора, които са били интегрирани в партийни проекти, държавни агенции и кадрови програми на Кремъл преди изборите, докато истинските бойци така и не са стигнали до властта.

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„В доклада до Бортников потенциалните проблеми с недоволните ветерани от СВО бяха обособени като отделна точка... Самият Белоусов се надяваше да има значителна група хора с реален боен опит в новата Дума, но независима „фракция на СВО“ така и не се появи – ветераните бяха разпръснати по партии, региони и бюрократични групи“, съобщава източникът.

Негодувание

Сега ФСБ се опасява от бавно натрупване на негодувание сред онези, на които години наред е било внушавано за специалния статут на участниците във войната. Въпреки това, след завръщането им у дома, не се появиха реални привилегии за длъжностните лица, които бяха здраво закрепени на позициите си.

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