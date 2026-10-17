След поредната украинска атака: Част от Рязанската рафинерия спря работа (ВИДЕО)

Руската нефтопреработвателна рафинерия в Рязан е спряла дейността на един от основните си дестилационни агрегати за суров петрол след атака с дрон в региона в четвъртък, съобщиха два източника от индустрията пред Ройтерс. Голяма атака с украински дрон срещу Рязанска област в Русия е причинила пожар в петролна рафинерия, заяви в четвъртък областният губернатор Павел Малков.

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Източниците на Ройтерс съобщиха в петък, че един от основните агрегати на петролната рафинерии, CDU-6, е бил спрян след атаката. Обектът е бил повреден преди това след друга атака миналия месец. По време на последната атака няколко тръбопровода на рафинерията също са били повредени.

Рафинерията разполага с още три основни агрегата за дестилация на суров петрол – CDU-1, CDU-3 и CDU-4 - които продължават да работят и могат да бъдат използвани по време на прекъсването на CDU-6, според източниците. Роснефт, която е собственик на рафинерията, не отговори на искане за коментар относно нападението срещу завода.

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Рязанската нефтопреработвателна рафинерия, която захранва Москва с гориво, е била атакувана няколко пъти тази година. Заводът има капацитет за преработка от 17 милиона метрични тона годишно или около 340 000 барела на ден. Рафинерията може да произвежда 3,4 милиона тона бензин и 3,8 милиона тона дизел годишно.