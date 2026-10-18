След протестите в Париж: Туск обяви, че Полша ще се защити срещу нелегалните мигранти

След масовите протести във Франция, които ескалираха до безредици и обхванаха и други европейски държави, полският премиер Доналд Туск заяви в профила си в Х, че Полша няма да повтори грешките на Париж и ще се защити срещу нелегалните мигранти.

Той посочи, че Полша води своя собствена, независима политика по отношение на предоставянето на убежище и експулсира лица, които нарушават полските закони. Той добави, че Варшава ще действа безкомпромисно.

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"Полша няма да повтаря грешките на други европейски държави, нито ще плаща за тях. Ние твърдо защитаваме границите си срещу незаконната миграция, имаме собствена политика за убежището (не приемаме молби) и депортираме онези, които нарушават полските закони. По въпросите на сигурността ще бъдем безпощадни. Това заявих и пред европейските лидери в Брюксел", пише Туск.

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Polska nie powtórzy błędów innych europejskich państw, nie będzie też za nie płacić. Twardo bronimy granicy przed nielegalną migracją, mamy własną politykę azylową (nie przyjmujemy wniosków), deportujemy tych, którzy łamią polskie prawo. W kwestii bezpieczeństwa będziemy bezwzględni. To usłyszeli ode mnie liderzy Europy w Brukseli. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 18, 2026