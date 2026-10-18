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След протестите в Париж: Туск обяви, че Полша ще се защити срещу нелегалните мигранти

18 октомври 2026, 21:33 часа 2378 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
След протестите в Париж: Туск обяви, че Полша ще се защити срещу нелегалните мигранти

След масовите протести във Франция, които ескалираха до безредици и обхванаха и други европейски държави, полският премиер Доналд Туск заяви в профила си в Х, че Полша няма да повтори грешките на Париж и ще се защити срещу нелегалните мигранти.

Той посочи, че Полша води своя собствена, независима политика по отношение на предоставянето на убежище и експулсира лица, които нарушават полските закони. Той добави, че Варшава ще действа безкомпромисно.

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"Полша няма да повтаря грешките на други европейски държави, нито ще плаща за тях. Ние твърдо защитаваме границите си срещу незаконната миграция, имаме собствена политика за убежището (не приемаме молби) и депортираме онези, които нарушават полските закони. По въпросите на сигурността ще бъдем безпощадни. Това заявих и пред европейските лидери в Брюксел", пише Туск.

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Полша Франция Доналд Туск полша мигранти нелегални мигранти
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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