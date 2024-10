Тежко ранен руски войник, спасен от украинците, им благодари (ВИДЕО)

"Скрих се зад БТР-а. Чаках поне два дни някой да дойде да ме спаси. Дойдоха украински войници и бях така облекчен и благодарен". Това е част от разказа на руски войник, спасен от украинската армия след боен сблъсък в Курска област.

Сблъсъкът е паметен - руски БТР се приближава непредпазливо до украински танк и получава изстрел от упор. Популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар" отчете случая, но с обяснение как оцелелите в БТР-а руски щурмоваци после атакували танка и го обезвредили, заедно с екипажа - думите на руския войник пред камера обаче опровергават това твърдение: Руски БТР обърка украински танк за руски и получи снаряд от упор (ВИДЕО)

Спасеният руски войник се казва Роман Сулкиев, който е на само 19 години. Той разказва, че украинците го спасили, като го носели на гръб, тичайки към безопасно място. И добавя всеизвестното - пращат ни напред като пушечно месо:

Two weeks ago, a video surfaced showing a Ukrainian tank firing at close range on a Russian armored personnel carrier from the 810th Brigade in the Kursk region. In the video, a 19-year-old crew member recounts how he was abandoned but later saved by Ukrainians. pic.twitter.com/PoKn1ngJPJ