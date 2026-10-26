Товарен влак дерайлира в Русия, украински удар по голям руски мол (ВИДЕА)

Товарен влак е дерайлирал в Свердловска област, цистерни за гориво горят, а местни жители съобщават за взривове - множество руски медии и информационни канали го съобщават. А украинският мониторингов канал Exilenova+ се подиграва, че дизелът на Тръмп е поизлязъл от релсите.

В официалното изявление на местните власти се казва, че след дерайлирането на 20 вагона на товарен влак, "7 цистерни горят". Причината за инцидента не е оповестена. Според Свердловските железници, движението по участъка Решети-Арамил, където е станал инцидентът, е преустановено и няма пострадали. "Движението е преустановено. На мястото на инцидента са изпратени пожарни коли и спасителни влакове", се казва в изявлението.

Роспотребнадзор ще провери качеството на въздуха в жилищния район поради пожара в цистерната.

Междувременно, във Воронеж има въздушна атака. Изглежда цел е голям търговски център "Галерия Чижов" (ГЧ). Това е втори такъв украински удар по голям търговски център в Русия за 2 дни - предишният беше в Белгород, НАУЧЕТЕ: Зеленски не спира да разбива лицемерието на Тръмп и САЩ. Мъск се изяви отново (ОБЗОР - ВИДЕО)

Губернаторът на Воронежка област Александър Гусев призна, че има атака - в официалния си канал в Телеграм, като е предупредил за въздушна тревога и в Борисоглебск. Там има голямо руско военно летище.

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