Тръмп и Москва в един глас срещу Мелони: Сделката за руския дизел не е нейна работа

Белият дом отговори на критиките на италианския премиер Джорджа Мелони, която в остра реч пред парламента заяви, че сделката за доставка на руски дизел на международните пазари е рискована и легитимира Москва. От администрацията на президента Доналд Тръмп обаче заявиха, че споразумението с Русия е "страхотна сделка". "Президентът Тръмп успешно договори още едно важно споразумение за снабдяване на световния пазар с огромни количества дизел на по-ниски цени за американските потребители и световната икономика. Президентът Тръмп е фокусиран върху свалянето на инфлацията и цените на горивата, вместо върху геополитическите увъртания на европейските лидери."

В сряда Мелони заяви, че "скокът в цените на горивата се дължи предимно на войната в Иран, а не на конфликта в Украйна". "Следователно резултатът от този ход е съмнителен, докато рисковете са ясни - легитимиране на Москва, докато бомбите ѝ продължават да падат върху украинските градове, както и генериране на нови приходи за финансиране на войната и косвено отслабване на ефекта от санкциите", каза тя.

"Това са фактори, които не можем да пренебрегнем и които противоречат на действията, предприети досега от западните държави, включително Съединените щати, за да окажат натиск върху Путин да седне на масата за преговори", заяви италианският премиер.

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Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова също отговори, като заяви, че сделката между САЩ и Русия "не е работа на Мелони".

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