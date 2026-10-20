Ужас в Киев: Дрон удари операционна зала по време на операция (СНИМКИ)

Руски дрон е влетял посред бял ден директно в операционна зала на Националния институт по кардиология в Киев, докато там се е провеждала операция. Това съобщи премиерът на Украйна Серхий Корецки в канала си в Telegram. Ранен е пациент, на когото е оказана медицинска помощ.

Броят на ранените при днешните руски атаки само в Киев е 12 души, 1 човек е загинал. В Краматорск днес са били убити четирима души, ранени са били шестима. Пак днес след руски обстрел в Днипро са загинали двама души.

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