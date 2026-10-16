Украинската армия връща танковете в боя, но по съвсем нов начин

Украинските въоръжени сили отново са започнали да използват малки групи танкове и бронирани машини Bradley, но този път осигурявайки им адекватна защита с помощта на новите технологии - те действат под прикритието на FPV прехващачи и дронове Vampire, които разузнават руските позиции и хвърлят боеприпаси, пише Forbes.

Допълнителна защита им осигурява т.нар. "таралежова броня", изработена от метални пръти, която кара руските дронове да експлодират на разстояние от корпуса. Вече бяха публикувани кадри, на които се вижда как Bradley издържа на удар с дрон и продължава да се движи.

Танковете, които промениха хода на Първата световна война, бяха изправени на бойното поле в Украйна пред заплахата от евтините FPV дронове, които откриваха и унищожаваха бронираните машини навсякъде. Постоянното въздушно разузнаване в съчетание с минните полета бяха направили танковете неизползваеми.

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Сега обаче украинската армия се опитва да ги върне в боя в комбинация с дроновете. Ще има ли успех тази тактика предстои да разберем.

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