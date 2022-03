Украинската армия започва контраофанзивa в няколко района

"Какво се случва в момента: Първо - контраофанзива на Военновъздушните сили на Украйна в няколко оперативни района. Това коренно променя рзположението на страните", посочва Подоляк, но не дава повече подробности.

"Второ, руските журналисти започват да напускат телевизионни канали. Трето, лидерите на Руската федерация се опитват да намерят съюзници, чиито войници да бъдат готови да умрат по украинските полета", заяви още той.

What's going on right now. 1. Counteroffensive of the AFU in several operational areas. This radically changes the parties’ dispositions. 2. Russian journalists start quitting TV channels. 3. RF leaders are trying to find allies whose soldiers will be ready to die in 🇺🇦 fields.