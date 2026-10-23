Украински военни проникнаха по подземни тунели в тила на руската армия (ВИДЕО)

Части на украинската национална гвардия са изминали над 15 километра през подземни комуникации и са достигнали в тила на руските войски в Купянското направление в Харковска област. Това е било част от операция "Велес", съобщиха от 2-ри корпус на Националната гвардия на Украйна "Хартия".

Според украинската страна по време на операцията са пленени над 30 руски военнослужещи, а руската армия е дала над 100 жертви.

По този начин украинските части са копирали тактиката на руснаците, които по-рано използваха газопроводи, за да се придвижват под земята, стана ясно от думите на командира на "Хартия" Игор Оболенски.

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Подземното настъпление е протекло в координация с наземни операции и удари с дронове. Войниците са преминали специално обучение за операцията, а маршрутът предварително е бил подготвен от сапьори и инженерни части.

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