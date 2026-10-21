Убийството на Илиян Филипов:

Украински войник сам отряза крака си с тъп нож, за да бъде евакуиран с дрон (ВИДЕО)

21 октомври 2026, 12:59 часа 1569 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/YouTube/Бутусов Плюс
Украински войник сам отряза крака си с тъп нож, за да бъде евакуиран с дрон (ВИДЕО)

Константин Власенко, войник от 30-та механизирана бригада, е боецът, за когото писахме, че бе евакуиран преди дни от предни линии с помощта на тежкотоварен дрон - първата в света такава военна операция. Той е прекарал общо 491 дни на позицията си, а в последните дни е бил със сериозни наранявания на краката от шрапнели. За да оцелее и да може да се закрепи на изпратения за него дрон, е трябвало сам да отреже едното си стъпало. В интервю за журналиста Юрий Бутусов той разказва за преживяното.

Константин заедно с негов боен другар се озовава на бойна позиция вътре в бетонна дренажна тръба. Там той прекарва десет месеца, другарят му загива при удар с дрон, а той самият, виждайки как зачестяват атаките с дронове и колко опасна става позицията му, отказва опити да бъде сменен, за да не излага още бойци на риск.

Периодично украински части са му изпращали с дронове провизии, цигари и лекарства, поддържала го е и книга на Стивън Кинг, която му е изпратила съпругата му.

Още: Всички зависят от един човек: Защо забавеният Starlink в Украйна уплаши Запада и задейства Китай

Най-тежко става, когато след атака на руски дрон-камикадзе, единият му крак некротира. Няколко опита за евакуация се провалят. Украински дронове му пускат храна и антибиотици, но с толкова тежко ранения си крак, Константин не може да пропълзи до пакетите. И той се решава да направи немислимото: отрязва собственото си стъпало с тъп нож, който имал в себе си и който използвал, за да си отваря консервите, разказа той и пред канала ICTV.

След като подготвят дрона, от ВСУ го инструктират чрез видеовръзка как правилно да се закопчае и закрепи на него. Дронът го транспортира на разстояние 62 километра, а Константин признава, че е изпитал страх, когато дронът се издигнал на височина "три десететажни сгради", да не се разбие. Константин е претърпял няколко операции и състоянието му е стабилизирано.

Украинските сили първи в света евакуираха ранен войник с летящ дрон (ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
евакуация дрон украинска армия война Украйна украински дрон украински дронове
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес