Украински войник сам отряза крака си с тъп нож, за да бъде евакуиран с дрон (ВИДЕО)

Константин Власенко, войник от 30-та механизирана бригада, е боецът, за когото писахме, че бе евакуиран преди дни от предни линии с помощта на тежкотоварен дрон - първата в света такава военна операция. Той е прекарал общо 491 дни на позицията си, а в последните дни е бил със сериозни наранявания на краката от шрапнели. За да оцелее и да може да се закрепи на изпратения за него дрон, е трябвало сам да отреже едното си стъпало. В интервю за журналиста Юрий Бутусов той разказва за преживяното.

Константин заедно с негов боен другар се озовава на бойна позиция вътре в бетонна дренажна тръба. Там той прекарва десет месеца, другарят му загива при удар с дрон, а той самият, виждайки как зачестяват атаките с дронове и колко опасна става позицията му, отказва опити да бъде сменен, за да не излага още бойци на риск.

Периодично украински части са му изпращали с дронове провизии, цигари и лекарства, поддържала го е и книга на Стивън Кинг, която му е изпратила съпругата му.

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Най-тежко става, когато след атака на руски дрон-камикадзе, единият му крак некротира. Няколко опита за евакуация се провалят. Украински дронове му пускат храна и антибиотици, но с толкова тежко ранения си крак, Константин не може да пропълзи до пакетите. И той се решава да направи немислимото: отрязва собственото си стъпало с тъп нож, който имал в себе си и който използвал, за да си отваря консервите, разказа той и пред канала ICTV.

След като подготвят дрона, от ВСУ го инструктират чрез видеовръзка как правилно да се закопчае и закрепи на него. Дронът го транспортира на разстояние 62 километра, а Константин признава, че е изпитал страх, когато дронът се издигнал на височина "три десететажни сгради", да не се разбие. Константин е претърпял няколко операции и състоянието му е стабилизирано.

Украинските сили първи в света евакуираха ранен войник с летящ дрон (ВИДЕО)