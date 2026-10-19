Украинските сили първи в света евакуираха ранен войник с летящ дрон (ВИДЕО)

Войници от ротата за безпилотни наземни системи на 92-ра самостоятелна щурмова бригада на украинската армия, заедно с други подразделения, евакуираха ранен пехотинец от фронтовата линия с помощта на тежък хексакоптер (дрон с шест електромотора и ротора), произведен от местната компания Gurzuf Defence. От подразделението отбелязаха, че това е първата в света евакуация на ранен войник с помощта на въздушен дрон. Военните не разкриха датата и мястото на операцията.

Производителят се е включил на помощ

"Пехотинец от 30-та самостоятелна механизирана бригада беше ранен, докато се намираше на позицията си. Поради интензивната активност на вражеските дронове и минираната местност евакуацията му с помощта на вече традиционните безпилотни наземни системи беше невъзможна", казват от ротата.

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Така военните решили да използват безпилотен летателен апарат за евакуацията. За тази цел избрали тежък хексакоптер на украинската компания Gurzuf Defence, който производителят предоставил безвъзмездно.

„Нашите експерти, в тясно сътрудничество с производителя, внедриха технически решения, благодарение на които тежката летателна машина успя да извърши евакуацията, като поддържаше стабилност във въздуха, без да се преобръща или да се люлее прекомерно. Те също така проведоха предварителни тестове на обекти, предоставени от Gurzuf Defence, и заедно със съседните подразделения планираха мисията", добавиха от подразделението.

Компанията също така съобщи, че дронът е бил пилотиран от оператор на безпилотни летателни апарати от 30-та самостоятелна механизирана бригада.

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Операцията приключва успешно – раненият мъж е спасен. В момента той преминава лечение и рехабилитация, а животът му вече не е в опасност.