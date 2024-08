Украинско знаме се извиси над контролирана от Русия ивица в Черно море (ВИДЕО)

Военните от Главното разузнавателно управление (ГУР) на Украйна издигнаха знамето на страната на Кинбурнската коса - тясна ивица на едноименния полуостров в Николаевска област, която се контролира от Русия.

"ГУР издигна украинското знаме на Кинбурнската коса. Най-вероятно това е станало в резултат на рейдови действия. Косата остава под контрола на противника", отбелязват анализаторите от украинската мониторингова група DeepState.

The Ukrainian flag is flying on the Kinburn Spit



The voice-over says that the recording was made yesterday, August 11.



The Main Directorate of Intelligence of Ukraine raided the Kinburn Spit in Mykolayiv region occupied by the Russians on August 9. There they destroyed six… pic.twitter.com/nmrEJ867Zu