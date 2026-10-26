Украйна може да научи ООН как да пращат Орбан за кафе: Брутална ирония от Киев

Външният министър на Украйна Андрий Сибиха реагира саркастично на предложението бившият унгарски премиер Виктор Орбан да заеме поста генерален секретар на ООН. Сибиха предложи безплатен съвет как биха могли в организацията да се справят с това.

"Убеден съм, че Виктор Орбан като генерален секретар на ООН може да използва майсторството си да налага вето и да изнудва – умения, които той усъвършенства през годините, като пречеше на важни решения на ЕС. Бихме могли да споделим с останалия свят ценния си опит как да го поканят на кафе в точния момент", пише Сибиха в социалната мрежа Х.

Той има предвид известния случай от 2023 г., когато бившият германски канцлер Олаф Шолц покани Орбан на кафе в момента, когато се обсъждаше членството на Украйна в ЕС. Това е станало след три часа безплодни дебати, по време на които Орбан е възпрепятствал постигането на споразумение. Когато Шолц и Орбан са излезли от залата, останалите лидери са успели да напреднат в преговорите за присъединяването на Украйна.

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По-късно Шолц сподели, че е предложил на Орбан да вземат решението в негово отсъствие. Орбан е обмислил предложението и го е приел. Именно по този начин е било заобиколено ветото на Будапеща.