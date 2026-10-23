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Украйна попиля с ракети важен за руската военна индустрия завод (ВИДЕО)

23 октомври 2026, 23:20 часа 377 прочитания 0 коментара
Снимка: NOELReports/X
Украйна попиля с ракети важен за руската военна индустрия завод (ВИДЕО)

Украйна атакува ключовият руски завод „Протон“, чиито продукти според Киев включват компоненти, използвани в балистични и крилати ракети. След удара голяма част от обекта в руския град Орел е унищожена напълно. Губернаторът на областта Андрей Кличков потвърди информацията. Според него става дума за ракетен удар по „цивилен обект“. На мястото на инцидента работят служби за спешна помощ. По данни на Кличков, осем души са потърсили медицинска помощ след ракетна атака на ВСУ срещу предприятието в Орел.

Местните жители съобщиха за най-малко четири експлозии. Над града се издига голям стълб от дим. Преди това в региона беше обявена ракетна тревога. Подробни кадри на последствията от Орел потвърждават най-малко 4 преки попадения в завода.

„Протон“ произвежда полупроводникови устройства, светодиоди и електронни компоненти за промишлеността и специалната техника. Според данни на украинската страна, неговите компоненти се използват в руски въоръжения, включително ракетите „Искандер-М“, Х-101 и ПВО комплексите „Панцир-С1“. Сред тях са диодни модули 2M420A4 2026, които се използват в крилатите ракети С-71 "Ковер", както и превключвателно-инверторни устройства 249LP5, които се използват в балистичните ракети 9M723 „Искандер-М“, с които Русия ежедневно обстрелва Украйна. Смята се, че заводът вероятно произвежда и компоненти, използвани в ядрени ракети.

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Освен това, като част от сътрудничеството за производство на бойната машина 72В6 от зенитната ракетно-оръдейна система „Панцир-С1“ (и нейните модификации), заводът доставя електронни комутационни модули 2М419А1 за автоматизираната работна станция, както и интегрални схеми за транзисторния оптрон 249КП8У 60V за телевизионния канал ТВК-2.

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Завод Искандер-М ракетен удар руски ракети война Украйна украински ракети
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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