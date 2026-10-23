Украйна попиля с ракети важен за руската военна индустрия завод (ВИДЕО)

Украйна атакува ключовият руски завод „Протон“, чиито продукти според Киев включват компоненти, използвани в балистични и крилати ракети. След удара голяма част от обекта в руския град Орел е унищожена напълно. Губернаторът на областта Андрей Кличков потвърди информацията. Според него става дума за ракетен удар по „цивилен обект“. На мястото на инцидента работят служби за спешна помощ. По данни на Кличков, осем души са потърсили медицинска помощ след ракетна атака на ВСУ срещу предприятието в Орел.

Местните жители съобщиха за най-малко четири експлозии. Над града се издига голям стълб от дим. Преди това в региона беше обявена ракетна тревога. Подробни кадри на последствията от Орел потвърждават най-малко 4 преки попадения в завода.

Another video from the Ukrainian Storm Shadow cruise missile attack in Oryol appeared. #Russia https://t.co/32mYPHSQTp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 23, 2026

„Протон“ произвежда полупроводникови устройства, светодиоди и електронни компоненти за промишлеността и специалната техника. Според данни на украинската страна, неговите компоненти се използват в руски въоръжения, включително ракетите „Искандер-М“, Х-101 и ПВО комплексите „Панцир-С1“. Сред тях са диодни модули 2M420A4 2026, които се използват в крилатите ракети С-71 "Ковер", както и превключвателно-инверторни устройства 249LP5, които се използват в балистичните ракети 9M723 „Искандер-М“, с които Русия ежедневно обстрелва Украйна. Смята се, че заводът вероятно произвежда и компоненти, използвани в ядрени ракети.

🔥Ukrainian forces strike Russia’s Proton plant in Oryol The facility manufactures electronic components for Iskander-M missiles, Pantsir-S1 air defense systems and tanks. Proton is considered one of Russia’s most important electronics manufacturers. Its products are used in a wide range of military equipment, including systems associated with nuclear weapons. — NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2026

Освен това, като част от сътрудничеството за производство на бойната машина 72В6 от зенитната ракетно-оръдейна система „Панцир-С1“ (и нейните модификации), заводът доставя електронни комутационни модули 2М419А1 за автоматизираната работна станция, както и интегрални схеми за транзисторния оптрон 249КП8У 60V за телевизионния канал ТВК-2.

The Proton plant in Oryol, wrecked after the strikes. https://t.co/C6tfk6iJHw — WarTranslated (@wartranslated) October 23, 2026