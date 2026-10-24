Украйна се съгласи на прекратяване на огъня в района на бедстващия град Олешки

За провеждане на хуманитарна операция във временно окупирания град Олешки в Херсонска област, Украйна въвежда прекратяване на огъня в определен район, считано от 3:00 ч. сутринта киевско време на 27 октомври. Това съобщи Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна. „Украинските отбранителни сили правят всичко възможно, за да помогнат на жителите на Олешки и ще положат всички усилия, за да осигурят безопасността и спасяването на нашите съграждани“, отбелязаха те.

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Генералният щаб увери, че Съвместното командване на силите ще осигури изпълнението на решенията на Върховния главнокомандващ за осъществяване на хуманитарната мисия в Олешки. „Съответните инструкции ще бъдат съобщени на войските своевременно. Украинските подразделения многократно са извършвали мисии с дронове за доставка на хуманитарна помощ на жителите на Олешки и околните села. Очакваме, че хуманитарен достъп ще бъде гарантиран в името на хората в Олешки“, добавиха военните.

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На свой ред Русия също обяви прекратяване на огъня в посока Херсон. „Поради хуманитарната операция в района на Олешки в Херсонска област е установено прекратяване на огъня в това направление. Прекратяването на огъня в Херсонското направление ще бъде въведено от 4:00 ч. московско време на 27 октомври“, заяви началникът на руския Генерален щаб Валери Герасимов.

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По-рано Белият дом обяви, че Украйна и Русия, със съдействието на първата дама на САЩ Мелания Тръмп, са се споразумели за временно прекратяване на огъня в района на Олешки в Херсонска област, за да се позволи евакуацията на цивилното население. След прекратяването на огъня в града ще бъде допусната хуманитарна помощ и ще започне подготовка за евакуацията на цивилното население.