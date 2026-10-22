Украйна ще може да купува оръжие чрез НАТО - по-бързо и на по-ниски цени

Украйна ще може да закупува оръжия, боеприпаси и друго военно оборудване чрез централизираната агенция за доставки на НАТО, което потенциално ще осигури на Киев по-бърз и по-евтин достъп до оръжие, съобщи Financial Times на 22 октомври. Това се случва чрез сключване на партньорство между страната и Агенцията за подкрепа и доставки на НАТО (NSPA), която се занимава с доставки и логистична подкрепа за членовете и партньорите на Алианса.

„Това предоставя на Украйна възможността да разполага с по-структурирана рамка, чрез която да се възползва от широкия спектър от възможности, които предлагаме - експертен опит в областта на доставките, услуги за подкрепа и достъп до утвърдена промишлена база“, заяви Жаклин Борсбум, директор по подкрепа на операциите в NSPA.

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Директно ще се ползва системата, няма да се договаря всяка покупка поотделно

Споразумението може да позволи на Украйна да използва съществуващата система за доставки и мрежата от доставчици на НАТО, вместо да договаря всяка покупка поотделно. Това би следвало да намали времето за доставка и цената.

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Според Financial Times миналата седмица NSPA е организирала събитие в Киев, на което са присъствали около 150 украински компании, за да обясни как производителите могат да се регистрират като допустими доставчици и да се състезават за договори.

Системата е отделна от PURL

Новият механизъм е отделен от Списъка с приоритетните нужди на Украйна (PURL), в рамките на който съюзниците и партньорите на НАТО финансират покупки на оръжия и боеприпаси, произведени в САЩ, за Украйна. Според НАТО чрез PURL са финансирани военно оборудване на стойност над 6 милиарда долара, откакто инициативата стартира през юли 2025 г.

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Споразумението идва в момент, когато Киев се стреми да разнообрази и стабилизира достъпа си до военни доставки на фона на нарастващата несигурност относно подкрепата от страна на САЩ.

През последните седмици Украйна съобщи за прекъсвания в някои от предоставените от САЩ възможности, включително обмена на разузнавателна информация и сателитната система Starshield (военния вариант на Starlink), използвана от украинските въоръжени сили. Президентът Володимир Зеленски заяви след преговорите с американската страна в норвежката столица Осло тази седмица, че се полагат усилия за разрешаване на проблемите изцяло.

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