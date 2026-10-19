Украйна спаси 23 деца от руска окупация, сред тях е и 9-годишно момче, обучавано за военна служба

Украйна е успяла да върне още 23 деца от окупираните от Русия територии през последната седмица, съобщи президентската инициатива „Bring Kids Back UA“. Спасените деца вече получават психологическа подкрепа и съдействие за възстановяване на украинските им документи. Сред завърналите се на контролирана от Киев територия е 9-годишният Стефан, който е бил принуден да преминава военно обучение в училище под руска окупация, включително да се учи да борави с гранати и огнестрелни оръжия.

В Украйна се е завърнала и 13-годишната Полина, която оцеляла след удар на руски боен дрон близо до дома си. След нападението момичето се страхувало да излиза навън. По информация на инициативата руски военнослужещи нахлули в дома ѝ и унищожили комуникационни устройства, за да ограничат достъпа до информация, предаде БГНЕС.

Още: "От канибали за главния канибал": Колко пъти още ще гадаем живо ли е детето?

Към септември 2026 г. украинското Министерство на правосъдието официално е потвърдило 20 610 случая на депортиране и принудително прехвърляне на украински деца в Русия.

Украински правозащитни организации изчисляват, че стотици хиляди деца се намират под руски контрол. Сред тях са както депортирани или принудително преместени деца, така и непълнолетни, останали в окупираните територии, които са изложени на риск от депортиране.

Още: ЕС удари по Русия за отстраняване на опозицията от изборите и за промиване на мозъка на украински деца

Украинските власти смятат, че действителният брой на отвлечените деца може да е значително по-висок. Омбудсманът Дмитро Лубинец го оценява на до 150 000, докато президентският комисар по правата на детето Дария Герасимчук посочва между 200 000 и 300 000.

През 2023 г. Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на руския президент Владимир Путин и руския комисар по правата на детето Мария Лвова-Белова заради ролята им в организираното от държавата отвличане на деца.

Още: Жена извади мъжа си от развалините в Суми, но не успя да издърпа дъщерите си на 5 и 10 години