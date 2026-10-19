Войната в Иран:

Украйна спаси 23 деца от руска окупация, сред тях е и 9-годишно момче, обучавано за военна служба

19 октомври 2026, 20:42 часа 2840 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Украйна спаси 23 деца от руска окупация, сред тях е и 9-годишно момче, обучавано за военна служба

Украйна е успяла да върне още 23 деца от окупираните от Русия територии през последната седмица, съобщи президентската инициатива „Bring Kids Back UA“. Спасените деца вече получават психологическа подкрепа и съдействие за възстановяване на украинските им документи. Сред завърналите се на контролирана от Киев територия е 9-годишният Стефан, който е бил принуден да преминава военно обучение в училище под руска окупация, включително да се учи да борави с гранати и огнестрелни оръжия.

В Украйна се е завърнала и 13-годишната Полина, която оцеляла след удар на руски боен дрон близо до дома си. След нападението момичето се страхувало да излиза навън. По информация на инициативата руски военнослужещи нахлули в дома ѝ и унищожили комуникационни устройства, за да ограничат достъпа до информация, предаде БГНЕС.

Още: "От канибали за главния канибал": Колко пъти още ще гадаем живо ли е детето?

Към септември 2026 г. украинското Министерство на правосъдието официално е потвърдило 20 610 случая на депортиране и принудително прехвърляне на украински деца в Русия.

Украински правозащитни организации изчисляват, че стотици хиляди деца се намират под руски контрол. Сред тях са както депортирани или принудително преместени деца, така и непълнолетни, останали в окупираните територии, които са изложени на риск от депортиране.

Още: ЕС удари по Русия за отстраняване на опозицията от изборите и за промиване на мозъка на украински деца

Украинските власти смятат, че действителният брой на отвлечените деца може да е значително по-висок. Омбудсманът Дмитро Лубинец го оценява на до 150 000, докато президентският комисар по правата на детето Дария Герасимчук посочва между 200 000 и 300 000.

През 2023 г. Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на руския президент Владимир Путин и руския комисар по правата на детето Мария Лвова-Белова заради ролята им в организираното от държавата отвличане на деца.

Още: Жена извади мъжа си от развалините в Суми, но не успя да издърпа дъщерите си на 5 и 10 години

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Русия депортация война Украйна украински деца депортация украински деца
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес