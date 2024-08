Украйна унищожи 700 управляеми бомби KAB на руското военно летище в Липецк? (ВИДЕО)

На руското военно летище в Липецк, поразено от дронове през изминалата нощ, са се взривили складове, съдържащи над 700 управляеми авиационни бомби KAB. За това съобщават украинските медии, цитирайки информирани източници - например УНИАН и Kyiv Independent.

Снощи, 8 срещу 9 август, Службата за сигурност на Украйна, в сътрудничество с Въоръжените сили и Силите за специални операции, е извършила удар по руската авиобаза "Липецк-2". Според източниците на летището са се намирали няколко десетки изтребители, хеликоптери и складове, в които са били съхранявани повече от 700 управляеми бомби. Те са избухнали, гласи информацията.

Още: Ново руско военно летище е в пламъци: Атака с дронове на Украйна в Липецк (ВИДЕО)

В същото време след удара на украинския безпилотен самолет е избухнала мощна експлозия, която е предизвикала верижна детонация и мащабен пожар в значителна част от летището. Местните власти потвърдиха факта за избухването и обявиха евакуация на жителите на близките населени места.

Системата FIRMS на НАСА, която отчита топлинни петна по земната повърхност - т.е. пожари - регистрира такива на летището в Липецк.

Near Lipetsk Airfield, strong fires were observed on FIRMS. Looks like another ammunition storage was hit. pic.twitter.com/LqR9FRWZro