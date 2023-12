В новогодишната си реч кралицата на Дания обяви, че ще абдикира (ВИДЕО)

"На 14 януари 2024 г., 52 години след като наследих моя любим баща, ще се оттегля като кралица на Дания. Ще оставя трона на сина си, престолонаследника принц Фредерик", заяви тя в новогодишното си обръщение, което бе излъчено по телевизията, цитирано от БТА.

83-годишната кралица е най-дългогодишният монарх в историята на Дания, заемайки престола след смъртта на баща си крал Фредерик IX през 1972 г.

Queen Margrethe II of Denmark announced her abdication



She will abdicate on 14 January, which will be 52 years to the day since she became queen.



"I will leave the throne to my son, Crown Prince Frederik," she announced.



The 83-year-old is the longest serving monarch in Danish…