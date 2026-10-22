В Полша смекчават забраната за аборт?

Долната камара на полския парламент подкрепи законопроект, който би легализирал абортите при откриване на здравословни проблеми при плода и би декриминализирал съдействието при извършване на процедурата. Реформите обаче може да не влязат в сила: президентът се противопоставя на облекчаването на ограниченията и се очаква да наложи вето върху законопроекта. През 2021 г. Полша, страна с католическо мнозинство, почти напълно забрани абортите. Това се случи, след като Конституционният съд обяви прекъсването на бременност дори и по медицински показания, свързани с бебето, за противоконституционно. Решението предизвика масови протести.

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Обещанията

Проевропейска коалиция, водена от Доналд Туск, спечели изборите през 2023 г. Едно от обещанията ѝ беше да облекчи законите за абортите. Полският президент обаче се противопостави на либерализацията и ясно заяви, че ще блокира подобни промени. Настоящите законопроекти няма да решат въпроса за достъпа до аборт за по-голямата част от жените, които се нуждаят от процедурата, коментира Лия Хоктор, вицепрезидент на европейския клон на Центъра за репродуктивни права. В коментар пред Ройтерс тя нарече предложените промени много ограничена реформа.

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Отделно, парламентарните комисии разглеждат законопроект, който би позволил на жените да прекратяват бременност по собствено искане до 12-та седмица от бременността си.

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Изключенията

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В момента полското законодателство позволява аборт само в случаи на изнасилване или кръвосмешение, както и когато животът или здравето на жената са изложени на риск. Правителството на Туск вече е предприело някои стъпки за разширяване на достъпа до процедурата в рамките на съществуващите разпоредби, включително по причини, свързани с психичното здраве.

Припомняме, че по-рано „Гласная“ съобщи, че в края на септември във Варшава е открит първият в света „абортомат“ – пощенска кутия, от която могат да се получат лекарства за медицински аборти. Организацията „Жени помагат на жените“, която го инсталира, подчерта, че „абортоматът“ е предназначен, наред с други неща, за ситуации, в които медицинските грижи не са налични или когато човек не може лесно да получи достъп до клиника.

В Полша съществува и неформална мрежа за подкрепа на жените: активисти помагат за получаване на хапчета, намиране на лекар или пътуване в чужбина за аборт.

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