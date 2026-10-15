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В сила е примирие за ремонт на Запорожката АЕЦ. Зеленски призова за ЧЕСТНОСТ

15 октомври 2026, 15:10 часа 2034 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
В сила е примирие за ремонт на Запорожката АЕЦ. Зеленски призова за ЧЕСТНОСТ

Руската държавна компания „Росатом“ съобщи, че от днес е в сила примирие, сключено с посредничеството на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), за да бъде ремонтирана топлоелектроцентрала, която снабдява с електричество контролираната от Русия Запорожка АЕЦ в Югоизточна Украйна, предаде Ройтерс.

Русия окупира централата в първите седмици на войната през 2022 г., като Москва и Киев оттогава постоянно се обвиняват взаимно за военни действия в района, които застрашават ядрената безопасност.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски призова днес съюзниците на страната му да проявят честност във войната срещу Русия и поиска от САЩ да не застават на страната на "агресора".

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"Имаме нужда от ЧЕСТНОСТ от страна на нашите партньори по отношение на тази война: важно е всички в Америка да застанат на страната не на агресора, а на нашите усилия да защитим живота на хората, да сложим край на тази война и да гарантираме сигурността си", написа Зеленски, като явно неслучайно думата "честност" е с главни букви в поста му - препратка към американския президент Доналд Тръмп, който обича да пуска съобщения в този стил.

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Володимир Зеленски война Украйна Запорожка АЕЦ АЕЦ Запорожие
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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