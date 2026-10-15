В сила е примирие за ремонт на Запорожката АЕЦ. Зеленски призова за ЧЕСТНОСТ

Руската държавна компания „Росатом“ съобщи, че от днес е в сила примирие, сключено с посредничеството на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), за да бъде ремонтирана топлоелектроцентрала, която снабдява с електричество контролираната от Русия Запорожка АЕЦ в Югоизточна Украйна, предаде Ройтерс.

Русия окупира централата в първите седмици на войната през 2022 г., като Москва и Киев оттогава постоянно се обвиняват взаимно за военни действия в района, които застрашават ядрената безопасност.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски призова днес съюзниците на страната му да проявят честност във войната срещу Русия и поиска от САЩ да не застават на страната на "агресора".

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"Имаме нужда от ЧЕСТНОСТ от страна на нашите партньори по отношение на тази война: важно е всички в Америка да застанат на страната не на агресора, а на нашите усилия да защитим живота на хората, да сложим край на тази война и да гарантираме сигурността си", написа Зеленски, като явно неслучайно думата "честност" е с главни букви в поста му - препратка към американския президент Доналд Тръмп, който обича да пуска съобщения в този стил.

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У десятках наших міст і громад зараз продовжують надавати допомогу екстрені служби, ремонтні бригади та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків російських обстрілів. Фактично весь вчорашній день і сьогодні вночі тривала масована атака «шахедів», були постійні хвилі, і жодної години наше небо не було чистим від них. Від початку вчорашньої доби і по 9-ту годину сьогодні було вже понад 850 «шахедів», і це саме в час штучного обмеження швидкості для наших захисних спроможностей. Частину з «шахедів» вдалося збити. Але, на жаль, були й десятки влучань. Відбулась одна з найбільших атак проти нашої Кіровоградської області, були ураження також у Києві та області, на Дніпровщині, Одещині, Рівненщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині, Вінниччині, Житомирщині, Хмельниччині, Полтавщині та Івано-Франківщині. Троє людей були вбиті в Кропивницькому, та троє – на Дніпровщині. Мої співчуття рідним та близьким. Очевидно, що на таку ескалацію ударів Росія пішла спеціально, отримавши послаблення санкцій і побачивши спроби тиску на Україну. Росія використовує кожен такий момент і повинна відповідати за те, що вона робить. Потрібні сильні рішення, щоб закінчити цю війну. Потрібна стабільна підтримка для України, і передусім у захисті неба. Потрібна ЧЕСНІСТЬ партнерів щодо війни: важливо, щоб всі в Америці були не на боці агресора, а на боці нашого захисту життя і наших спроб цю війну закінчити та гарантувати безпеку. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 15, 2026