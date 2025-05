Великобритания обмисля въвеждането на кастрация за изнасилвачи (ВИДЕО)

Педофилите и изнасилвачите може да бъдат подлагани на кастрация във Великобритания. Такова предложение отправя министърът на правосъдието Шабана Махмуд, която подготвя голяма реформа, насочена към облекчаване на пренаселеността на затворите.

🔥Pedophiles and rapists face castration plans in the UK



Justice Minister Shabana Mahmood is preparing a major reform aimed at easing prison overcrowding: offenders will be released early — but only after undergoing chemical castration.



The pilot project will initially cover 20… pic.twitter.com/uT0Rxo50na