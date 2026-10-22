На 22 октомври 2026 г. Комисията по икономическа политика на Държавната дума на Русия препоръча приемането на първо четене на пакет от законопроекти за експериментална онлайн продажба на руско вино чрез руските пощенски станции, съобщи „Парламентская газета“. Първоначално доставката на вино е планирана само в Москва и Московска област, но обхватът може да бъде разширен в бъдеще. Лицензираните руски производители ще могат да продават продуктите си, без да се изисква допълнително разрешение за продажба на дребно на алкохол. Руските поищ ще може да съхраняват вино без отделен лиценз. Списъкът на участниците в експеримента ще бъде определен от Министерството на земеделието.

Русия потвърди възможността за създаване на атомна електроцентрала за Луната

Онлайн продажби

Онлайн продажбите би трябвало да помогнат на винопроизводителите да навлязат на нови пазари. Министерството на здравеопазването и обществените организации обаче се противопоставиха на инициативата. Министърът на здравеопазването Михаил Мурашко се противопостави на експеримента, като изрази мнение, че увеличаването на достъпността на алкохол противоречи на държавната политика за намаляване на консумацията на алкохол. Олег Павлов, председател на Обществената потребителска инициатива, заяви, че дори ограничените онлайн продажби на алкохол ще премахнат настоящите ограничения за достъпността на алкохол.

Още: От недоумение как се е отказала от 1900 ядрени глави, до натиск по Украйна: Трансформацията на Марко Рубио за 12 г. (ВИДЕО)

Снимка: БГНЕС

За руските пощи доставката на вино е опит за подобряване на приходите. Компанията губи пари за четвърта поредна година. Загубата през 2022 г. е била 30,4 милиарда рубли, през 2023 г. – 8,1 милиарда, през 2024 г. – 17,1 милиарда, а през 2025 г. – 23,7 милиарда рубли. Общите загуби за периода 2022–2025 г. достигат 79,3 милиарда рубли. През първата половина на 2026 г. компанията е регистрирала допълнителни 10,1 милиарда рубли загуби.

Дългът

До края на 2025 г. общият дълг на руските пощи достигна 126,5 милиарда рубли, докато нетният дълг се е увеличил с 29% до 107,8 милиарда рубли. Според главния изпълнителен директор на компанията Михаил Волков, само за обслужване на дълга годишно се изразходват приблизително 20 милиарда рубли. През август 2026 г. АКРА понижи кредитния рейтинг на руските пощи поради високото им дългово бреме и ниската им способност да го обслужват от собствените си приходи. Компанията съкращава персонала си, а миналата година броят на служителите ѝ е спаднал с 13% до 211 600 души.

Още: САЩ за руския военен сателит, приближил се заплашително до американски: Умишлено бе преминат прагът за безопасност в Космоса (ВИДЕО)

Властите търсят начини да запазят компанията на повърхността. През март 2026 г. „Ведомости“ съобщи за предложението на Министерството на цифровото развитие, комуникациите и масмедиите на руските пощи да се предостави на изключителното право да доставя стоки за лица над 18 години, включително секс играчки, енергийни напитки и фойерверки. През юли 2026 г. беше подписан закон в подкрепа на руските пощи, с който се въвеждат задължителни платени електронни услуги и се премахват банковите такси за комунални плащания.

Z-канали: Прецакани сме, не бяхме подготвени за такава война