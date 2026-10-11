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Войната оставя руснаците без секс играчки

11 октомври 2026, 21:44 часа 680 прочитания 0 коментара
Снимка: Jerzy Górecki / Pixabay
Войната оставя руснаците без секс играчки

След като наскоро беше разкрито, че американски микрочипове и електродвигатели, използвани във военни приложения, наред с други неща, се доставят в Русия в секс играчки от Китай, за да се избегнат съществуващите санкции, сега целият сегмент от интимни стоки ще бъде подложен на строг контрол от западните регулатори и агенции, прилагащи вторични санкции. За руския пазар на секс играчки и джаджи за възрастни това означава неизбежен срив в доставките и рязко покачване на цените на продуктите, предаде телеграм-каналът Досье.

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Засилен скрининг

Логистичните компании и вносителите ще бъдат принудени да преминават през засилен скрининг, да попълват допълнителна документация и да предвиждат риска от блокиране на банкови транзакции. Митническите проверки ще бъдат удължени, а разходите за закупуване на интелигентни джаджи и вибратори от Китай ще се увеличат с поне 40-60%. Търговците на дребно и специализираните магазини просто няма да могат да издържат на финансовата тежест и продуктовата им гама ще бъде намалена до най-основните и евтини силиконови продукти. Предишните съмнителни схеми вече няма да работят.

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Най-големите руски дистрибутори в секс индустрията вече са получили известия от китайски контрагенти за спиране на доставките на сложна електроника. Китайските фабрики масово отказват да приемат плащания от Русия за всякакви устройства, съдържащи чипове и мотори, опасявайки се от вторични санкции от страна на САЩ. Очаква се търговците на дребно да изпитат недостиг на популярна електроника за възрастни през следващите седмици, а цените на останалите стоки ще започнат да се преразглеждат през следващите дни.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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