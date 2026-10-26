Всички много сме слушали за края на Запада - и този момент настъпи

През последните две години слушахме много за близкия край на Запада. Сега с очертаващата се среща на върха в Китай между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин, тези страхове е много вероятно да се превърнат в реалност, пише The Guardian в свой материал.

Обикновено американските президенти с наближаването на края на мандата им започват да се замислят за наследството, което ще оставят и в останалата част от света. Така например, в последните седмици от президентството си през 1992 г. Буш-старши изпрати 28 000 военни в Сомалия, за да помогне за прекратяване на глада. Клинтън се опита да постигне мир в Близкия изток. Обама възстанови дипломатическите отношения с Куба и направи последен опит да сключи ядрена сделка с Иран.

Но за разлика от неговите предшественици, амбициите на Тръмп не са за мир. Предателството му към Украйна е в разгара си, безразсъдната му война в Близкия изток не е прекратена, а едновременно с това се задава сянката на нов световен ред, който Тръмп неуморно ще преследва в последните години от президентството си, се посочва в материала.

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Ако срещата, която Путин предложи, действително се проведе следващия месец в Шънджън, това може да има опустошителни последици за всички нас, опасява се изданието. Тримата лидери искат по същество да разделят света отново на сфери на влияние. Разбира се, само една среща няма да е достатъчна да превърне тази идея в реалност, но ще ни постави на един много опасен път.

Отказът на САЩ да помогнат за защитата на държавите в Европа, заплашени от Русия, ще се отрази не само на Украйна, но и на целия Стар континент.

В Източна Азия оттеглянето на американската подкрепа ще създаде огромни проблеми за Тайван, Южна Корея и Япония, както и за Австралия.

Изданието припомня, че Тръмп е поел по този път не от вчера. Миналата година в Стратегията за национална сигурност на САЩ се изсипаха остри критики към съюзниците на Вашингтон в Европа и Източна Азия, но в нея липсваха критики към Русия и Китай. Нямаше нито ред за това кой започна войната в Украйна. За сметка на това в документа се отбелязваше как САЩ биха помогнали на Европа да подобри отношенията си с Русия.

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В Стратегията се посочваше, че САЩ възнамеряват да запазят контрола си в Западното полукълбо, но че явно не се интересуват особено от защитата на други части на света. Конфликтите там бяха определени като "второстепенни" и не засягащи интересите на САЩ.

А това е голям успех за Путин, който от десетилетия иска САЩ да "не се намесват" в Източна Европа и Централна Азия, които Москва разглежда като свои области на влияние.

Освен териториален контрол Тръмп, Си и Путин обмислят и укрепване на икономическите връзки, военния контрол и завладяване на Космоса. За САЩ и Китай ключов въпрос е и бъдещият контрол върху ресурсите от изкопаеми горива на Русия.

Ако САЩ, Русия и Китай започнат да работят заедно, за сметка на Европа и останалия свят, това ще промени коренно характера на геополитиката. Неслучайно Wall Street Journal на свой ред нарече предложената среща на върха "може би най-лошата идея за втория мандат на Тръмп".

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Но 80-годишният Тръмп ще пристигне в Шънджън в най-слабия момент от президентството си. Срещу него ще се изправят двама прехвърлили 70 години авторитарни лидери, които вярват, че единственото нещо, което ги спира да управляват страните си още две десетилетия, е смъртта. Предвид обаче изтеклите им разговори от миналата година за технологии, удължаващи живота, вероятно те и двамата вярват, че могат да управляват още по-дълго.

Ако срещата на върха се проведе, тя ще върне Путин на международната сцена и ще потвърди статута на Си като световен лидер, който не може да бъде игнориран.

Тръмп, Путин и Си ще символизират епоха, в която международният ред, основан на правила, се е разпаднал и е започнала да се заражда нова, несигурна ера, заключава The Guardian.

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI