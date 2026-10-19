Всички зависят от един човек: Защо забавеният Starlink в Украйна уплаши Запада и задейства Китай

Забавянето на системата Starlink от страна на САЩ подчерта до каква степен украинските въоръжени сили разчитат на американските сателити. Това е и сериозно предупреждение към западните армии, които по същия начин са уязвими за подобна заплаха, пише The Sunday Times. Когато миналата седмица бе намалена скоростта на връзката за украинските въоръжени сили, никой от американска страна не пожела да поеме отговорност, но урокът бе налице - системата, създадена от SpaceX на Илон Мъск, има възможности, които й дават уникално предимство.

"Това за пореден път показа, че ако трябва да водите война, наистина трябва да разполагате с възможности в Космоса, така че това е сериозен сигнал Европа да се събуди", коментира маршал Едуард Стрингър, старши сътрудник в мозъчния тръст Policy Exchange.

В същото време изданието отбелязва, че британските въоръжени сили освен че използват Starshield, имат и друга опция - преди седем години те инвестираха 374 милиона паунда в система, наречена OneWeb, която е независима от Тръмп и Мъск, и сега Обединеното кралство може да използва своите 650 спътника.

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Може би не е изненадващо, че Китай също стигна до заключението, че най-добрият вариант за националната му сигурност е да има собствена комуникационна система. Две компании, SpaceSail и GuoWang, в момента изграждат системи, всяка от които възнамерява да изстреля хиляди орбитални спътници.

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