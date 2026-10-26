Ударени кораби край България:

ВСУ: Ракетите "Пейтриът", които прахосаха в Близкия изток, щяха да ни стигнат за няколко години

26 октомври 2026, 14:49 часа 481 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
ВСУ: Ракетите "Пейтриът", които прахосаха в Близкия изток, щяха да ни стигнат за няколко години

На Украйна се налага да моли партньорите си за няколко ракети "Пейтриът", докато в Близкия изток САЩ използваха до 8 ракети, за да прехванат само една въздушна цел. Това заяви говорителят на украинските ВВС Юрий Игнат пред "РБК-Украйна". Украинците, които са принудени да използват ракетите много пестеливо, изразходват по една ракета на цел, при това са се научили да ползват системите "Пейтриът" в различни режими. Така например, те са се научили да ги използват мобилно: да организират засади, да атакуват въздушни цели и да променят след това позициите си.

"Пейтриът" може да се използва не като стационарна система, както правят американците, като ги държат на летища или бази, а като "движеща се" система: организират се засади, свалят се 5 самолета и после системата се връща невредима", казва Игнат.

При това украинците работят с "Пейтриът" в автоматичен, полуавтоматичен и ръчен режим. При автоматичен режим може да се изстреля огромен брой ракети, но украинците не го правят, тъй като трябва да пестят боеприпасите. 

Още: Това, че гледаме да преговаряме, не значи, че няма да се бием: Песков за войната в Украйна

"Ето защо сме в критично положение сега - защото това, което бе изразходвано в Близкия изток, щеше на нас да ни стигне за още няколко години", казва той.

Как норвежки депутат наруши закона и вкара нелегално в Украйна дронове

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пейтриът украинска армия Patriot война Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес