ВСУ: Ракетите "Пейтриът", които прахосаха в Близкия изток, щяха да ни стигнат за няколко години

На Украйна се налага да моли партньорите си за няколко ракети "Пейтриът", докато в Близкия изток САЩ използваха до 8 ракети, за да прехванат само една въздушна цел. Това заяви говорителят на украинските ВВС Юрий Игнат пред "РБК-Украйна". Украинците, които са принудени да използват ракетите много пестеливо, изразходват по една ракета на цел, при това са се научили да ползват системите "Пейтриът" в различни режими. Така например, те са се научили да ги използват мобилно: да организират засади, да атакуват въздушни цели и да променят след това позициите си.

"Пейтриът" може да се използва не като стационарна система, както правят американците, като ги държат на летища или бази, а като "движеща се" система: организират се засади, свалят се 5 самолета и после системата се връща невредима", казва Игнат.

При това украинците работят с "Пейтриът" в автоматичен, полуавтоматичен и ръчен режим. При автоматичен режим може да се изстреля огромен брой ракети, но украинците не го правят, тъй като трябва да пестят боеприпасите.

Още: Това, че гледаме да преговаряме, не значи, че няма да се бием: Песков за войната в Украйна

"Ето защо сме в критично положение сега - защото това, което бе изразходвано в Близкия изток, щеше на нас да ни стигне за още няколко години", казва той.

Как норвежки депутат наруши закона и вкара нелегално в Украйна дронове