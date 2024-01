Втори случай за месец: Един тон кокаин задържаха на пристанището в Санкт Петербург (СНИМКИ)

Точното количество е 1200 килограма от наркотика и на черния пазар стойността му е над 13 милиарда рубли (около 135 милиона евро по днешния обменен курс).

Започнало е разследване.

Още: Колумбия задържа стотици килограми кокаин

Това е втората конфискация от такъв мащаб в Санкт Петербург за по-малко от месец. В началото на януари в контейнер, пристигнал в Русия от Никарагуа, е бил открит повече от един тон кокаин.

A huge shipment of cocaine was again found in the port of St. Petersburg. More than a ton of the drug was hidden in bags of coffee



Customs officers and the FSB found in the Big Port of St. Petersburg a batch of cocaine weighing 1200 kilograms and worth more than 13 billion… pic.twitter.com/37bJUOXK79