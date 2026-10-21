Вучич коментира какво им е и на Путин, и на Зеленски (ВИДЕО)

Ние си живеехме добре, но "президентът Путин има големи цели пред себе си и няма да се откаже от тях, докато не ги постигне. Когато ги постигне, сигурен съм, че ще се чувства по-свободен". Това заяви бившият сръбски президент Александър Вучич в поредно интервю преди предсрочните парламентарни избори в Сърбия. Вучич се съпротивляваше успешно на масово недоволство от над година заради корупцията в страната, което избухна след като част от жп гарата в Нови Сад се срина и уби 16 души - Още: Вучич: Третата световна война е неизбежна
Serbia's Vučić on Putin: President Putin has major goals ahead of him, and he won't abandon them until he achieves them. When he achieves them, I'm sure he'll feel freer. https://t.co/QPHjx9BNXP— Clash Report (@clashreport) October 20, 2026
Вучич коментира и ситуацията, в която е изпаднал украинският президент Володимир Зеленски. "Какво да направи? Как да дойде и да каже на войниците – бихте се, момчета, сега се предаваме и даваме Донбас. Трябва да се поставите на негово място". И даде пример какво било с Милошевич, а и за Путин било сложно:
Serbia's Vučić on Ukraine: What do you think Zelensky should have done? How could he come out and say: "You fought, guys. Now we're surrendering and giving up Donbas." You have to put yourself in his shoes. https://t.co/odddFqFshC— Clash Report (@clashreport) October 20, 2026
Вучич се оправда и, че Сърбия никога не била продавала оръжие на Украйна, но изнасяла например за Африка или през канали, за които "дори аз не знам" и след това оръжията се прехвърляли на Украйна. "Това всъщност е доста често срещано, защото оръжията не е задължително да стигаат само до първоначалната си дестинация", каза бившият сръбски президент - ОЩЕ: "Вие убийте един сърбин, ние ще убием сто мюсюлмани": Помните ли какво говореше Александър Вучич преди 30 години? (ВИДЕО)
Serbia's Vučić on Ukraine: The Foreign Intelligence Service provided Putin with certain information because we do not export weapons to Ukraine. But when we supply something to Africa, or through London, or through channels I don't know, those weapons are transferred to Ukraine. This is actually quite common, because weapons don't necessarily end their journey at their original destination.— Clash Report (@clashreport) October 20, 2026