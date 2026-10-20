Вучич: Третата световна война е неизбежна

Бившият сръбски президент Александър Вучич изрази загриженост относно неизбежността на нов мащабен глобален конфликт. Той заяви, че Европа в момента активно милитаризира и се готви за голям конфликт, като инвестира сериозно във оръжия, съобщи Censor.NET. Вучич сравни настоящата геополитическа ситуация с известната максима на Чехов, че оръжие, висящо във въздуха в първо действие, непременно ще стреля в трето.
Serbia's Vučić on the possibility of World War III: If you don't see how Europe is arming itself, then you're simply pretending not to see it. Why is it arming itself? For what purpose? It's like in Chekhov's plays: if a gun is hanging on the wall in the first act, it will fire in the third. The Germans have made extraordinary progress in this industry. They have increased their profits 17 times. Not by 17%, but 17 times. Europe, saying that it must defend itself against Russia and think about its future, is rearming on a dramatic scale. If someone doesn't see that, I don't know what to say. It's so obvious. They're boasting about it.— Clash Report (@clashreport) October 20, 2026
Serbia's Vučić on the possibility of World War III: It will be a miracle if it doesn't begin. I would be the happiest man in the world if I were wrong. But I'm afraid I'm not wrong. https://t.co/nVzytPqx9j— Clash Report (@clashreport) October 20, 2026
"Пътят, по който светът се движи в момента, води право до портите на ада": Бабиш предупреждава за риска от Трета световна война
Rheinmetall
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Като пример за мащаба на милитаризацията той посочи германската отбранителна компания Rheinmetall, която е увеличила печалбите си 17 пъти и строи нови фабрики една след друга. Той отбеляза и значителните военни инвестиции от страна на скандинавските страни, по-специално Швеция. Бившият сръбски лидер подчерта, че би се радвал да греши в прогнозите си, но е много загрижен, че опасенията му от избухването на Трета световна война са оправдани.
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