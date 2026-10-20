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Вучич: Третата световна война е неизбежна

20 октомври 2026, 22:19 часа 815 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Вучич: Третата световна война е неизбежна

Бившият сръбски президент Александър Вучич изрази загриженост относно неизбежността на нов мащабен глобален конфликт. Той заяви, че Европа в момента активно милитаризира и се готви за голям конфликт, като инвестира сериозно във оръжия, съобщи Censor.NET. Вучич сравни настоящата геополитическа ситуация с известната максима на Чехов, че оръжие, висящо във въздуха в първо действие, непременно ще стреля в трето.

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Rheinmetall 

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Като пример за мащаба на милитаризацията той посочи германската отбранителна компания Rheinmetall, която е увеличила печалбите си 17 пъти и строи нови фабрики една след друга. Той отбеляза и значителните военни инвестиции от страна на скандинавските страни, по-специално Швеция. Бившият сръбски лидер подчерта, че би се радвал да греши в прогнозите си, но е много загрижен, че опасенията му от избухването на Трета световна война са оправдани. 

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Александър Вучич Трета световна война
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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