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Във Франция се обмисля извънредно положение. Разграбиха магазини на Louis Vuitton и Dior

19 октомври 2026, 22:47 часа 2292 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Във Франция се обмисля извънредно положение. Разграбиха магазини на Louis Vuitton и Dior

Масовите протести във Франция ескалираха в мащабни грабежи и вандализъм. В Марсилия група маскирани мъже разбиха стъклена витрина на бутик на Louis Vuitton, нахлуха вътре и разграбиха скъпи предмети, дрехи и бижута. Същата съдба сполетя магазин на Christian Dior в Париж и магазин на Rolex в Марсилия.

Снимки: Getty Images

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Междувременно френското правителство и местните полицейски префектури въведоха извънредни полицейски часове. Премиерът е разпоредил префектите да действат твърдо, за да овладеят нощните размирици, като правителството обсъжда и възможността за обявяване на пълно извънредно положение.

В Париж ограничението важи от 23:00 ч. тази вечер до 06:00 ч. във вторник сутрин. Засегнатите зони, където е въведена забрана за движение и престой на граждани, са Площадът на Републиката, районът и улиците около търговския център и Халите.

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В Ница е въведен нощен полицейски час за непълнолетни лица под 18 години без придружител, който е в сила от тази вечер. 

В Лил и и съседните общини Дуе, Ватини, Денен полицейският час влиза в сила от 20:00 ч. тази вечер до утре рано сутринта.

Наред с полицейския час в определените зони са напълно забранени масовите събирания, протестите и продажбата на пиротехника и запалителни течности. Стотици служители на жандармерията и специализираните части за борба с безредиците са разположени по ключовите булеварди и транспортните възли.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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