Масовите протести във Франция ескалираха в мащабни грабежи и вандализъм. В Марсилия група маскирани мъже разбиха стъклена витрина на бутик на Louis Vuitton, нахлуха вътре и разграбиха скъпи предмети, дрехи и бижута. Същата съдба сполетя магазин на Christian Dior в Париж и магазин на Rolex в Марсилия.
Снимки: Getty Images
France’s interior minister admits police lost control of the riots Laurent Nuñez offered his resignation, but Emmanuel Macron rejected it and tasked him with restoring order. The government has promised additional assistance to businesses affected by the unrest. The situation across France is currently calm overall. New large-scale protests are expected on Saturday, October 24. There is no doubt that chaos in Europe benefits Russia. Moscow is trying to fuel internal divisions across Europe through disinformation, support for radical groups and provocations. The Kremlin does not need to organize protests from scratch — it is enough to inflame existing public discontent. Domestic crises distract European governments from supporting Ukraine. Meanwhile, the growing popularity of forces opposed to sanctions and military aid to Kyiv could play into the Kremlin’s hands.— NEXTA (@nexta_tv) October 20, 2026
Looters ransack a phone accessories shop in France — CCTV captures the chaos before being destroyed On October 17, a group of masked looters smashed their way into the Phone Case Nice store in the French city of Nice. The attackers swept products off shelves, rummaged through drawers, and grabbed anything they could get their hands on.— NEXTA (@nexta_tv) October 19, 2026
🤡🔥 A looter in France accidentally sets his own pants on fire What was supposed to be a day of looting turned into a desperate battle with his own clothes. The man struggled for quite a while to get his burning pants off, giving an entirely new meaning to the phrase “caught red-handed.” https://t.co/L4MB0jBk56— NEXTA (@nexta_tv) October 19, 2026
The worst possible time to visit Paris 😅— NEXTA (@nexta_tv) October 19, 2026
Междувременно френското правителство и местните полицейски префектури въведоха извънредни полицейски часове. Премиерът е разпоредил префектите да действат твърдо, за да овладеят нощните размирици, като правителството обсъжда и възможността за обявяване на пълно извънредно положение.
В Париж ограничението важи от 23:00 ч. тази вечер до 06:00 ч. във вторник сутрин. Засегнатите зони, където е въведена забрана за движение и престой на граждани, са Площадът на Републиката, районът и улиците около търговския център и Халите.
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В Ница е въведен нощен полицейски час за непълнолетни лица под 18 години без придружител, който е в сила от тази вечер.
В Лил и и съседните общини Дуе, Ватини, Денен полицейският час влиза в сила от 20:00 ч. тази вечер до утре рано сутринта.
Наред с полицейския час в определените зони са напълно забранени масовите събирания, протестите и продажбата на пиротехника и запалителни течности. Стотици служители на жандармерията и специализираните части за борба с безредиците са разположени по ключовите булеварди и транспортните възли.
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