Въздушна тревога на летище "Шереметиево", дронове атакуват небето над Москва (ВИДЕО)

Всички четири летища на Москва - Шереметиево, Домодедово, Внуково и Жуковски са преустановили работа. На летище "Шереметиево" е обявена въздушна тревога, евакуират се пътници и персонал, предаде Росавиация. Кметът на Москва Собянин съобщи по-рано, че за час и полоивна в района на Москва са свалени 14 дрона. Жители на руската столица съобщават за взривове, в някои части на града се чуват сирени за въздушна тревога.
Атака на дронове: Летищата в Москва спряха работа
Тенденция
Това е поредното затваряне на московските летища след атака на дронове. На 11 октомври летищата в Москва спряха работа. По-рано агенция "Интерфакс" съобщи, че "временни ограничения са въведени на летищата Внуково, Домодедово, Жуковски (Раменское) и Шереметиево в Москва", като се позовава на Федералната агенция за въздушен транспорт (Росавиация). „Въведени са временни ограничения за пристигане и заминаване на самолети“, се казва в съобщение на агенцията в приложението Max messenger. На 15 октомври 2026 г. Украйна предприе нападение срещу руското военно летище "Борисоглебск". Днес по-късно стана ясно, че руснаците дори не са имали време да дотичат до самолетите си поради бързината на украинската операция на летището Борисоглебск в руската Воронежска област. Това каза авиационният експерт Константин Криволап в ефира на телевизия "Киев 24". "Беше проведена толкова бързо, че руснаците не са имали време да стигнат до самолетите си. И всъщност са имали късмет, иначе щяха да изгорят заедно с тях", каза Криволап.
🇷🇺🇺🇦Russia shutdown its four airports in the capital Moscow due to Ukrainian drone attack. Over 100 flights in Moscow have been delayed as Air defense systems are responding to Ukrainian UAVs. This signals continued Ukraine's continued drone campaign to disrupt civilian air traffic in and around Moscow. The closures raises costs, delay passengers and pressures foreign airlines to avoid Russian Airspace. This doesn't mean a permanent blockade, Russia can intercept all the aerial threats and reopens its airports within hours Map animation provided illustrates the Ukrainian aerial attacks towards Russian capital Moscow.— Global Surveillance (@Globalsurv) October 23, 2026
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