Войната в Украйна:

Въздушна тревога на летище "Шереметиево", дронове атакуват небето над Москва (ВИДЕО)

23 октомври 2026, 15:37 часа 1386 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Въздушна тревога на летище "Шереметиево", дронове атакуват небето над Москва (ВИДЕО)

Всички четири летища на Москва - Шереметиево, Домодедово, Внуково и Жуковски са преустановили работа. На летище "Шереметиево" е обявена въздушна тревога, евакуират се пътници и персонал, предаде Росавиация. Кметът на Москва Собянин съобщи по-рано, че за час и полоивна в района на Москва са свалени 14 дрона. Жители на руската столица съобщават за взривове, в някои части на града се чуват сирени за въздушна тревога. 

Атака на дронове: Летищата в Москва спряха работа

Тенденция

Това е поредното затваряне на московските летища след атака на дронове. На 11 октомври летищата в Москва спряха работа. По-рано агенция "Интерфакс" съобщи, че "временни ограничения са въведени на летищата Внуково, Домодедово, Жуковски (Раменское) и Шереметиево в Москва", като се позовава на Федералната агенция за въздушен транспорт (Росавиация). „Въведени са временни ограничения за пристигане и заминаване на самолети“, се казва в съобщение на агенцията в приложението Max messenger. На 15 октомври 2026 г. Украйна предприе нападение срещу руското военно летище "Борисоглебск". Днес по-късно стана ясно, че руснаците дори не са имали време да дотичат до самолетите си поради бързината на украинската операция на летището Борисоглебск в руската Воронежска област. Това каза авиационният експерт Константин Криволап в ефира на телевизия "Киев 24". "Беше проведена толкова бързо, че руснаците не са имали време да стигнат до самолетите си. И всъщност са имали късмет, иначе щяха да изгорят заедно с тях", каза Криволап.

Още: Фантастична операция: Руснаците не успяха да дотичат до самолетите си

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Москва война Украйна руско летище
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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