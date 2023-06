Взрив и пожар в електроцентрала в руската Ростовска област (ВИДЕО)

"В 13:41 ч. московско време беше получена информация за пожар в Новочеркаската електроцентрала. По оперативни данни площта на пожара е 200 квадратни метра", се казва в съобщението, цитирано от контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС.

По данни на Министерството на извънредните ситуации в потушаването на пожара са се включили 46 души и 15 единици техника.

Има и геолокализирани кадри. Местните казват, че са чули експлозия, преди огънят да се разрази. Все още не е ясна причината за пожара.

More from the Power Plant. Locals say they heard an explosion prior to the fire. pic.twitter.com/qsyZj6sC5C