Взривовете в Киев са причинени от атентатор (ВИДЕО)

Следете развитието на войната в Украйна тук

"Един извършител на престъпление почина на място. По предварителна информация той се е самовзривил", заяви министърът на вътрешните работи Игор Клименко в социалните мрежи.

"Двама служители на правоохранителните органи са били ранени при щурмуването на помещението", добави той.

❗️ It is reported about the explosion and shooting in the Shevchenkivskyi Court in #Kyiv. pic.twitter.com/CN5nERzPAx