Забраната за носене на забрадки в училищата в Австрия не доведе до масово отписване на ученици

В началото на септември австрийското правителство въведе забрана за носенето на забрадки от непълнолетни момичета в училище. Мнозина смятаха, че момичетата под 14-годишна възраст масово ще бъдат отписани от училище и ще продължат образованието си във форма на т.нар. домашно обучение. Но данните на АПА от регионалните дирекции по образованието опровергаха очакванията – отчетен е само незначителен ръст в броя на заявленията за преминаване към самостоятелно обучение.

Родителите могат да обучават децата си у дома, тъй като в Австрия съществува закон за задължително образование, но не и за задължително посещаване на училище. Освен това децата могат да посещават частни училища, които не са признати от държавата и нямат право да издават дипломи.

Близо 2000 отписани ученици в цяла Австрия

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В дискусиите около новата законодателната уредба, забраняваща носенето на забрадки, се появиха опасения, че много от мюсюлманките ще бъдат отписани от училище. Очакванията се сбъднаха само частично. В цяла Австрия са регистрирани около 2000 отписвания, докато случаите през предходната учебна година са били близо 1900. Само една трета от тях се отнасят до момичета под 14-годишна възраст.

Най-много случаи на напускане на училище и преминаване към самостоятелно обучение са регистрирани в провинция Долна Австрия (477), следвана от Щирия (294), Виена (284) и Горна Австрия (254). Интересен факт е, че момчетата спират да посещават училище сравнително по-често от момичетата.

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