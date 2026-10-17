Залата на срещата на МВФ се опразни, когато министър на Путин заговори на руски

На срещата на Международния валутен фонд в Банкок залата се опразни наполовина в момента, в който взе думата руският министър на финансите Антон Силуанов. Първият, който стана и напусна срещата бе управителят на Националната банка на Украйна Андрий Пишни, предаде Интерфакс-Украйна. Много делегати, включително членове на Европейския съюз, са напуснали залата след него, съобщи и Ройтерс.

"След като станах и си тръгнах по време на речта на руския министър на финансите Силуанов, огромна група ръководители и министри се присъединиха към мен и напуснаха залата. Дори не го очаквах. Те ме видяха да ставам и да си тръгвам, и направиха същото", каза Пишни.

Залата са напуснали управителят на Банката на Англия Андрю Бейли, както и делегати от Дания, Швеция, Финландия, Норвегия, Литва, Латвия, Естония, пише The ​​Guardian, в знак на протест срещу участието на Русия.

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"Украинската война е екзистенциална за нас в Европа. Не можем да нормализираме отношенията с Русия", е заявил европейски дипломат пред Ройтерс.

Това е второто подобно посещение на Силуанов, който е под санкции. Преди това той присъства на срещата на финансовите министри на Г-20 в Ашвил по покана на американските организатори. Това предизвика възмущение сред европейските делегации, които отказаха да участват в обща снимка с руския министър.

Заглавната снимка е архивна.