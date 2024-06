Заради заплаха от балистични ракети: Трета тревога в Одеса за един ден (ВИДЕО)

Той призова гражданите да стоят на безопасни места и да търсят подслон в най-близкото укритие на интерактивната градска карта

Отбой от тревогата беше обявен в 17.28 часа. Още: Силна експлозия избухна в Одеса след руска атака с балистични ракети

Както съобщи БТА, в момента в Одеса се намира генералният директор на БТА Кирил Вълчев, който пристигна за среща с кмета на Одеса Геннадий Труханов и за завършване на подготовката за Деветнадесетата световна среща на българските медии, която националната информационна агенция на България планира да организира хибридно на място в Одеса, Болград, Измаил и Заря (Камчик) и в електронна среда като знак за подкрепа на българската общност в Одеска област. Още: Одеса и Киев на тъмно: Липсата на ток застрашава отбранителната индустрия на Украйна (ВИДЕО)

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според официалното преброяване в Украйна през 2001 г. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.

Today the Russians hit a recreation center in the Belgorod-Dnestrovsky district of the Odesa region pic.twitter.com/fGkKChAxMz