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Зеленски към САЩ: Включете Starlink в онези части на Русия, откъдето изстрелват балистичните ракети (ВИДЕО)

24 октомври 2026, 2:18 часа 564 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Зеленски към САЩ: Включете Starlink в онези части на Русия, откъдето изстрелват балистичните ракети (ВИДЕО)

„Има държави, които не са готови да повярват, че Русия е много опасна за тях. Те разбират, че Русия е опасна за Украйна, за западните ценности и може би за балтийските държави и Полша. Но те не са готови да повярват, че войната може да дойде в техните собствени домове, техните семейства, техните държави или техните градове — докато това всъщност не се случи“. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски.

„Някои хора си мислят, че ако говорят много миролюбиво с руснаците, Русия няма да нападне. Разбира се, това не е вярно. Русия ще нападне, ако усети, че може, ако усети, че си слаб, ако усети, че можеш да вдигнеш санкциите, да им върнеш парите и да размразиш замразените им активи“, предупреди той.

„Русия произвежда 140 балистични ракети всяка година, като те вече имат 700 балистични ракети на склад. Всеки говори за тези ракети, но вие можете да решите този проблем. Около 70% от компонентите в всяка балистична ракета идват от други страни — Азия, Съединените щати и Европа. Вие можете да го спрете, защото това са вашите компании. Световни компании продават тези компоненти на Русия“, обърна се Зеленски към САЩ и останалите страни.

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„През тази година на война получихме десетки, може би няколкостотин ракети, за да защитим нашето небе. Страните от Близкия изток използваха около 2000 през първите 48 часа на войната. Това не значи, че не трябва да подкрепяме съюзниците си от Близкия изток. Разбира се, трябва да ги подкрепяме, да им помагаме и да ги защищаваме. Но всичко трябва да е конкурентно“, категоричен бе той.

„Някои страни смятат, че трябва да запазят своите прехващачи за себе си. Те са готови да помогнат на Украйна, но първо трябва да се защитят сами. Но това няма да помогне, ако Украйна падне, ако Русия пробие нашите отбранителни линии. Никой не може да се защити сам срещу страна, която е готова на всичко, която е готова да убива обикновени цивилни с ракети и дронове. Те вече имат армия от около 2 милиона души. Няма европейска страна с толкова мощна армия. Европейските армии не са готови за подобна борба“, предупреди Зеленски.

„Казахме на нашите американски партньори: Включете Starlink в онези части на Русия, където изстрелват балистични ракети. Защо всички ние трябва да сме под атака? Защо цяла Европа трябва да се страхува, че руските балистични ракети ще достигнат европейска територия? Включете Starlink. Ние ще се справим. Разбира се, ще го направим, ако Русия не спре тази война. Включете го. Не е трудно, наистина“, призова украинският президент.

„Нужна ни е голяма, силна армия за минимум 10 години. Това е много скъпо, но страната ни е разрушена от масирани атаки и икономиката ни не може да функционира на 100% по време на война. Нужна ни е време за възстановяване и инвестиции. Затова имаме нужда от финансова подкрепа от нашите партньори“, призова още той.

Володимир Зеленски обърна внимание и на непостоянната позиция на САЩ относно санкциите срещу Русия. „Не можеш просто да наложиш санкции и след това да ги вдигнеш, защото зимата е трудна. Санкционираш петрол, но не газ, природен газ, но не втечнен природен газ, бензин, но не дизел. След това санкционираш дизел и вдигаш санкциите. Санкционираш химикали, след това казваш, че е трудно за фермерите без торове. Замразяваш активи, след това вдигаш санкции върху части от банковата система“, изброи той, визирайки някои от ходовете, които Тръмп предприе напоследък.

„Санкциите действат, но трябва да са тотални санкции. Ако ги наложите, моля, не ги облекчавайте. Вие говорите за замразени активи, но има други страни, където Русия все още може да използва парите си“, добави той.

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Русия Володимир Зеленски война Украйна санкции Русия
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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