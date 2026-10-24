Зеленски към САЩ: Включете Starlink в онези части на Русия, откъдето изстрелват балистичните ракети (ВИДЕО)

„Има държави, които не са готови да повярват, че Русия е много опасна за тях. Те разбират, че Русия е опасна за Украйна, за западните ценности и може би за балтийските държави и Полша. Но те не са готови да повярват, че войната може да дойде в техните собствени домове, техните семейства, техните държави или техните градове — докато това всъщност не се случи“. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски.
Zelensky: There are countries that are not ready to believe Russia is very dangerous for them. They understand that Russia is dangerous for Ukraine, for Western values and perhaps for the Baltic countries and Poland. But they are not ready to believe that war can come to their own homes, their families, their countries or their cities — until it actually happens.— Clash Report (@clashreport) October 23, 2026
„Някои хора си мислят, че ако говорят много миролюбиво с руснаците, Русия няма да нападне. Разбира се, това не е вярно. Русия ще нападне, ако усети, че може, ако усети, че си слаб, ако усети, че можеш да вдигнеш санкциите, да им върнеш парите и да размразиш замразените им активи“, предупреди той.
Zelensky: Some people think that if they speak very peacefully with the Russians, Russia will not attack. Of course, that's not true. Russia will attack if they feel they can, if they feel you are weak, if they feel you can lift sanctions, give them money back and unfreeze their frozen assets.— Clash Report (@clashreport) October 23, 2026
„Русия произвежда 140 балистични ракети всяка година, като те вече имат 700 балистични ракети на склад. Всеки говори за тези ракети, но вие можете да решите този проблем. Около 70% от компонентите в всяка балистична ракета идват от други страни — Азия, Съединените щати и Европа. Вие можете да го спрете, защото това са вашите компании. Световни компании продават тези компоненти на Русия“, обърна се Зеленски към САЩ и останалите страни.
Zelensky: Russia produces 140 ballistic missiles every month, and they already have 700 ballistic missiles in storage. Everybody talks about these missiles, but you can solve this problem. About 70% of the components in each ballistic missile come from other countries — Asia, the United States and Europe. You can stop it because these are your companies. Worldwide companies are selling these components to Russia.— Clash Report (@clashreport) October 23, 2026
„През тази година на война получихме десетки, може би няколкостотин ракети, за да защитим нашето небе. Страните от Близкия изток използваха около 2000 през първите 48 часа на войната. Това не значи, че не трябва да подкрепяме съюзниците си от Близкия изток. Разбира се, трябва да ги подкрепяме, да им помагаме и да ги защищаваме. Но всичко трябва да е конкурентно“, категоричен бе той.
Zelensky: During this year of war, we have received dozens, perhaps a few hundred, missiles to defend our skies. Middle Eastern countries used about 2,000 in the first 48 hours of the war. That doesn't mean we shouldn't support Middle Eastern allies. Of course we should support them, help them and defend them. But everything has to be competitive.— Clash Report (@clashreport) October 23, 2026
„Някои страни смятат, че трябва да запазят своите прехващачи за себе си. Те са готови да помогнат на Украйна, но първо трябва да се защитят сами. Но това няма да помогне, ако Украйна падне, ако Русия пробие нашите отбранителни линии. Никой не може да се защити сам срещу страна, която е готова на всичко, която е готова да убива обикновени цивилни с ракети и дронове. Те вече имат армия от около 2 милиона души. Няма европейска страна с толкова мощна армия. Европейските армии не са готови за подобна борба“, предупреди Зеленски.
Zelensky: Some countries think they need to keep their interceptors for themselves. They are ready to help Ukraine, but first they need to defend themselves. But that will not help if Ukraine falls, if Russia breaks our defensive lines. Nobody can defend themselves alone against a country that is ready to do anything, that is ready to kill ordinary civilians with missiles and drones. They already have an army of around 2 million. There is no European country with an army that strong. European armies are not ready for such a struggle.— Clash Report (@clashreport) October 23, 2026
„Казахме на нашите американски партньори: Включете Starlink в онези части на Русия, където изстрелват балистични ракети. Защо всички ние трябва да сме под атака? Защо цяла Европа трябва да се страхува, че руските балистични ракети ще достигнат европейска територия? Включете Starlink. Ние ще се справим. Разбира се, ще го направим, ако Русия не спре тази война. Включете го. Не е трудно, наистина“, призова украинският президент.
Zelensky: We told our American partners: Switch on Starlink in those parts of Russia where they launch ballistic missiles. Why must we all be under attack? Why must all of Europe be afraid that Russian ballistic missiles will reach European territory? Switch on Starlink. We will do it. We will handle it. Of course, we will do it if Russia doesn't stop this war. Switch it on. It's not difficult, really.— Clash Report (@clashreport) October 23, 2026
„Нужна ни е голяма, силна армия за минимум 10 години. Това е много скъпо, но страната ни е разрушена от масирани атаки и икономиката ни не може да функционира на 100% по време на война. Нужна ни е време за възстановяване и инвестиции. Затова имаме нужда от финансова подкрепа от нашите партньори“, призова още той.
Zelensky: We need a big, strong army for a minimum of 10 years. It is very expensive, but our country has been destroyed by massive attacks and our economy cannot function at 100% during wartime. We need time for reconstruction and investment. That's why we need financial support from our partners.— Clash Report (@clashreport) October 23, 2026
Володимир Зеленски обърна внимание и на непостоянната позиция на САЩ относно санкциите срещу Русия. „Не можеш просто да наложиш санкции и след това да ги вдигнеш, защото зимата е трудна. Санкционираш петрол, но не газ, природен газ, но не втечнен природен газ, бензин, но не дизел. След това санкционираш дизел и вдигаш санкциите. Санкционираш химикали, след това казваш, че е трудно за фермерите без торове. Замразяваш активи, след това вдигаш санкции върху части от банковата система“, изброи той, визирайки някои от ходовете, които Тръмп предприе напоследък.
Zelensky: You can't just impose sanctions and then lift them because winter is difficult. You sanction oil but not gas, natural gas but not LNG, petrol but not diesel. Then you sanction diesel and lift the sanctions. You sanction chemicals, then say it's difficult for farmers without fertilizers. You freeze assets, then lift sanctions on parts of the banking system.— Clash Report (@clashreport) October 23, 2026
„Санкциите действат, но трябва да са тотални санкции. Ако ги наложите, моля, не ги облекчавайте. Вие говорите за замразени активи, но има други страни, където Русия все още може да използва парите си“, добави той.
Zelensky: Sanctions work, but total sanctions. If you impose them, please don't lift them. You speak about frozen assets, but there are other countries where Russia can still use its money. https://t.co/1jsx5sAHIf— Clash Report (@clashreport) October 23, 2026